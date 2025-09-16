Efraín Juárez: ¿Cuántos torneos necesita el técnico de Pumas para ser campeón?

El paso de Efraín Juárez como técnico de los Pumas de la UNAM ha ido de menos a más y, en esta temporada, el entrenador mexicano sueña con hacer campeón al club de la capital del país, aunque para ello basta basarnos en la historia del equipo para ver sus posibilidades reales de lograrlo.

Aaron Ramsey llega a Pumas

En este punto de la historia, Efraín Juárez tiene la posibilidad de unirse a técnicos como Guillermo Vázquez como uno de los que menos torneos necesitó para hacer campeón en Pumas, aunque también existe la chance de lograrlo con mucho más tiempo de espera, tal y como ocurrió, por ejemplo, con Ricardo Ferretti.

¿Cuántos torneos necesita Efraín Juárez para ser campeón con Pumas?

Para poner un poco de contexto, vale decir que Guillermo Vázquez logró ser campeón con Pumas en el Clausura 2011 en apenas 2 torneos cortos y cinco jornadas. Jorge Marik, monarca en la temporada 1976/1977, hizo lo propio en una temporada larga.

Del otro lado de la moneda se encuentran personajes como Hugo Sánchez, Miguel Mejía Barón y Bora Mulitinovic, mismos que se tardaron 4, 6 y 8 torneos cortos para hacer campeón a Pumas. Finalmente está El Tuca Ferretti, quien alcanzó el título en un equivalente a 16 torneos cortos si contamos sus dos etapas en el club.

¿Qué sugiere esto? Que el promedio para hacer campeón a Pumas varía entre uno y ocho años en la institución. Basándonos en lo anterior, y considerando que Efraín Juárez tiene menos de un año en la escuadra auriazul, por números el campeonato de Liga podría llegar a partir del próximo año 2026.

¿En qué lugar de la tabla se encuentra Pumas en el Apertura 2025?

Una de las razones por las cuales la afición auriazul se puede emocionar es por la evolución que Efraín Juárez ha tenido con sus Pumas en el torneo actual, pues después de ocho encuentros disputados los del Pedregal se ubican en la octava posición con 12 puntos luego de tres victorias, dos empates y tres descalabros, así como 11 goles a favor y 9 en contra.

¿Cuándo, a qué hora y contra quién será el próximo partido de Pumas?

Luego de las victorias ante Atlas y Mazatlán, Pumas regresará a la cancha del Olímpico Universitario para medirse a los Tigres de la UANL, en duelo programado para este sábado 20 de septiembre en punto de las 19:00 horas. Si obtiene el triunfo, se podría meter de lleno a la clasificación directa rumbo a la Liguilla.