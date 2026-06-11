ÚLTIMA HORA: Cruz Azul toma la delantera por una figura de Argentina y deja atrás al América y a River Plate

Mientras gran parte de la atención se encuentra en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en las oficinas de La Noria se estaría gestando una operación que tendría el potencial de sacudir por completo el mercado del Apertura 2026.

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Y no solo por la calidad del futbolista involucrado, Juan Brunetta, sino porque en la carrera también aparecen otros pesos pesados que llevaban tiempo siguiendo de cerca su situación.

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Cruz Azul habría dado el movimiento que nadie más hizo

En el futbol de estufa abundan los rumores, los acercamientos y las llamadas entre directivas. Sin embargo, cuando llega el momento de poner una propuesta sobre la mesa, la lista de interesados suele reducirse rápidamente.

Y eso es precisamente lo que estaría ocurriendo con Juan Brunetta. Diversos reportes apuntan a que Cruz Azul habría sido el primer equipo en formalizar su interés con una propuesta concreta para intentar convencer a Tigres de negociar la salida del mediocampista argentino.

La estrategia celeste no solo contemplaría una inversión importante, sino también un proyecto deportivo a largo plazo que convertiría al futbolista en una pieza relevante para los próximos años.

Ese detalle podría marcar diferencias en una negociación donde varios clubes han mostrado interés, pero pocos habrían avanzado más allá de las conversaciones iniciales.

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América, River y Europa también siguen la pista de Brunetta

La operación está lejos de ser sencilla. El talento de Brunetta no ha pasado desapercibido y existen equipos tanto dentro como fuera de México que mantienen seguimiento constante sobre su situación.

Entre ellos aparece el América, que también habría explorado escenarios para intentar incorporar al argentino. Del otro lado del continente, River Plate continúa atento a cualquier movimiento, mientras que desde Europa también existiría interés por parte de clubes que monitorean el mercado latinoamericano.

Sin embargo, hoy la diferencia parece estar en la formalidad de las gestiones, y ahí Cruz Azul ya lleva ventaja.