OFICIAL: Cruz Azul jugará su primer partido oficial de la temporada a las 12 de la noche

La Máquina de Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca disputarán el primer título de la temporada 2026/2027 de la Liga BBVA MX en Estados Unidos.

El inicio de la temporada 2026/2027 de la Liga BBVA MX está a la vuelta de la esquina y arrancará oficialmente con la disputa de un nuevo título. Cruz Azul y Toluca se verán las caras en el partido por el Campeón de Campeones, el tradicional duelo que enfrenta a los dos monarcas del último año futbolístico.

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Cruz Azul vs Toluca: Sede y fecha del Campeón de Campeones 2026

Este encuentro otorga la oportunidad de sumar un campeonato oficial a las vitrinas antes de arrancar el torneo de liga. Cruz Azul se ganó su lugar en este partido tras vencer a Pumas en la final del Clausura 2026. Por su parte, Toluca llega a este compromiso tras haberse coronado en el Apertura 2025, donde derrotaron a los Tigres.

La sede elegida para definir al máximo monarca de la temporada es territorio estadounidense. El partido está programado para disputarse el próximo sábado 25 de julio en la cancha del Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California.

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¿A qué hora juega Cruz Azul vs Toluca?

En el archivo publicado con el calendario del próximo certamen de la Liga BBVA MX, el partido de Campeón de Campeones aparece programado a las 00:00 horas.

Este registro no significa que el balón rodará a la medianoche. La aparición de las "00:00 horas" se debe a que la liga y los organizadores en Estados Unidos aún no tienen una hora pactada para el inicio del juego, por lo que utilizan ese horario como un espacio provisional.

La hora oficial del partido será definida y presentada más adelante. Te mantendremos informado en cuanto se confirme el horario exacto para que no te pierdas el arranque de la nueva temporada.

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