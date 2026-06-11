Él es el árbitro que pitará en el partido de México vs. Sudáfrica: experiencia en canchas de alta presión

La espera terminó y la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará este jueves 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Además de la expectativa por el debut de la Selección Mexicana, ya se conoce quién será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos con mayor atención mediática del torneo.

Se trata del brasileño Wilton Sampaio, árbitro de 44 años que fue seleccionado por la FIFA para dirigir el duelo inaugural de la cita mundialista. La designación no es casualidad, ya que el silbante sudamericano cuenta con una extensa experiencia en escenarios de máxima presión tanto a nivel de selecciones como de clubes.

El árbitro brasileño se llevará los focos durante el primer encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La trayectoria internacional de Wilton Sampaio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Wilton Sampaio forma parte del panel de árbitros FIFA desde 2013 y ha construido una carrera marcada por su presencia constante en los torneos más importantes del futbol internacional. Nacido en Teresina de Goiás, Brasil, el colegiado ha dirigido cientos de encuentros entre competiciones locales e internacionales.

Entre sus antecedentes más destacados aparecen participaciones en Copa América, Copa Libertadores, eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™ y torneos organizados por la FIFA, consolidándose como uno de los árbitros de mayor confianza dentro de la Confederación Sudamericana de Futbol.

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Su experiencia en encuentros de alta exigencia fue uno de los factores que tomó en cuenta la FIFA para entregarle la responsabilidad de abrir oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

Un árbitro acostumbrado a los grandes escenarios del futbol mundial

El brasileño ya sabe lo que significa dirigir partidos mundialistas, luego de haber participado en la edición celebrada en Qatar 2022. Su perfil cuenta con experiencia, personalidad y manejo de encuentros de alta tensión, cualidades fundamentales para un compromiso que marcará el inicio del torneo.

Sampaio estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como árbitros asistentes durante el encuentro entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera jornada del Grupo A.

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