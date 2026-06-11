Mientras Cruz Azul busca estadio, otro club de Liga BBVA MX ya planea construir uno nuevo

Cruz Azul tuvo un buen Clausura 2026 al conquistar la ansiada décima, pero de lo que pocos se dieron cuenta es que durante el torneo jugó como local en 3 inmuebles diferentes: Banorte y Ciudad de los Deportes en la CDMX, así como el Cuauhtémoc de Puebla. Mientras que la Máquina busca estadio para el Apertura 2026, otro club de la Liga BBVA MX ya planea construir uno nuevo.

De acuerdo con información de David Medrano Félix, el nuevo dueño del Atlas, José Miguel Bejos, planea construir un nuevo estadio para el equipo, de donde surgió un defensa central que Chivas rechazó. Inclusive ya le pidió a su equipo de trabajo que comenzara a buscar posibles terrenos donde se pueda ubicar.

Atlas quiere un nuevo estadio.|Atlas FC

“Cuando fue al Estadio Jalisco le pareció que ya está carcanchón y tiene razón, tiene mucho sabor futbolero. El tema del estacionamiento, de los accesos, no hay comodidades. El proyecto de Pepe Miguel Bejos es hacer un nuevo estadio espectacular para los rojinegros del Atlas. Acuérdense de que él se dedica al ramo de la construcción y que eso no podría ser tanto problema”, mencionó el periodista de TV Azteca Deportes.

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En proceso, nueva directiva de Atlas

José Miguel Bejos tomará posesión del Atlas a partir del 1 de julio, por lo que el plan del nuevo dueño es conservar a la gente de Grupo Orlegui para echar a andar el proyecto. No obstante, se espera que con el paso del tiempo poco a poco el dueño vaya metiendo a su gente de confianza.

Por el momento, el nuevo grupo del Atlas ha entrevistado a un par de exjugadores y exdirectivos como posibles prospectos para que se puedan integrar a las diferentes áreas y así conformar un equipo competitivo en la Liga BBVA MX.

Cruz Azul y sus estadios

El conjunto de la Noria no tiene un estadio propio, ya que lo que hace es rentárselo a varios clubes de la liga, como en su momento fue CU con Pumas y el Cuauhtémoc de Puebla. Pero ahora, después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, volverá a jugar en el Estadio Banorte.

Cabe destacar que en este 2026 la Máquina tiene un proyecto firme para construir su propio estadio, luego de que la cooperativa aprobara un presupuesto para su construcción. Por el momento hay 3 zonas donde se pueda edificar: Azcapotzalco, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.