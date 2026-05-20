Cruz Azul vs Pumas: Este club será el CAMPEÓN del Clausura 2026, según la IA

Se trata, sin duda, de una de las finales más importantes y destacadas que el futbol mexicano ha vivido en la última década. El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX presenta la gran final entre Cruz Azul y Pumas, dos de los equipos más grandes que existen en el país.

cruz azul

Cruz Azul llega a esta gran final del Clausura 2026 como el tercer lugar de la tabla general y después de haber vencido en rondas anteriores al Atlas y a Chivas. Los Pumas, por su parte, arriban como los líderes del torneo y tras haber derrotado por posición en la tabla al América y al Pachuca.

¿Quién será el campeón del Clausura 2026, según la IA?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini respecto a su candidato para quedarse con el título de la Liga BBVA MX en este Clausura 2026. En primera instancia, la IA fue clara en mencionar que la llave entre Cruz Azul y Pumas es una de las más parejas de los últimos años.

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TODOS JUNTOS. 💙 pic.twitter.com/RQPTCuNXR2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 18, 2026

Google Gemini establece que, si bien Pumas parte como favorito por haber terminado como el líder de la clasificación general, la unión que Cruz Azul ha mostrado desde la llegada de Joel Huiqui podría ser un parteaguas con miras a esta gran final del Clausura 2026.

Dicho esto, la Inteligencia Artificial no descarta que el juego se vaya a las instancias finales de tiempos extra, y sería aquí en donde, de acuerdo con su percepción, es Pumas quien se quedaría con el título de Liga a través de un gol de Jordan Carrillo, quien ha sido el MVP de esta Liguilla.

Cruz Azul vs Pumas: Días, horarios y canal de transmisión de la final del CL2026

La final de ida, misma que se llevará a cabo en la cancha del Ciudad de los Deportes, se realizará este jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas por Azteca 7, misma situación que ocurrirá con la vuelta del domingo 24 de mayo en CU minutos después de las 7 de la noche.