Penta defenderá el Título Intercontinental WWE: ¿Cuándo, dónde y quién será su rival?

Todo está listo para disfrutar de uno de los momentos más importantes en la carrera de Penta, el Zero Miedo, desde su llegada a la WWE. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles respecto a la próxima defensa que tendrá de su Título Intercontinental Masculino.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Para dar un poco de contexto, vale decir que Penta firmó un contrato con la WWE en enero del 2025; sin embargo, fue hasta este año cuando logró ser Campeón Intercontinental después de vencer a Dominik Mysterio. Ahora, una nueva defensa del título está a la vuelta de la esquina.

¿Contra quién será la defensa del título de Penta en la WWE?

En las últimas ediciones de WWE RAW se ha visto cómo Ethan Page, canadiense que recientemente ascendió desde NXT, está muy interesado en el Título Intercontinental que ostenta Penta, el Zero Miedo. De hecho, son varias las ocasiones que se han encontrado en el cuadrilátero.

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Tal situación obligó a la empresa a enfrentarlos en un mano a mano por el Campeonato Intercontinental nada más y nada menos que en el siguiente Saturday Night's Main Event, la próxima función de relevancia que la WWE tendrá después de lo que fue Backlash.

Cabe mencionar que Ethan Page ha formado parte de distintas historias dentro de la AAA; de hecho, en el pasado fue Campeón de Parejas Mixtas con Chelsea Green. Por tal motivo, se espera que el combate ante Penta sea uno de los mejores de la noche en SNME de la WWE.

¿Cuándo será SNME?

De acuerdo con la WWE, la próxima edición de Saturday Night’s Main Event se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en el Allen County War Memorial Coliseum en Indiana, Estados Unidos. Se sabe que el evento comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo centro de México, en un canal de transmisión aún por confirmar.