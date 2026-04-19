Esta es la radical decisión que Cruz Azul piensa tomar de cara al siguiente torneo

La Máquina de Cruz Azul ha entrado por un pequeño bache en el cierre de la temporada regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, lo cual sugiere un problema de cara a la Liguilla y, en consecuencia, en sus deseos de obtener un título en este semestre del año.

cruz azul

Cruz Azul es un equipo grande del futbol mexicano y, por tal motivo, sus objetivos son grandes. Por tal motivo, desde la parte alta de La Noria tienen claro que no descartan tomar una decisión radical en la cúpula celeste si es que inician el siguiente torneo sin un trofeo en sus vitrinas.

¿Qué decisión tomaría Cruz Azul de cara al siguiente torneo?

Gerardo González, reportero de El Heraldo de México, establece que la continuidad de Nicolás Larcamón de cara al próximo torneo podría depender exclusivamente de si obtiene un campeonato con Cruz Azul en este semestre, destacando lo que ocurra en el Clausura 2026.

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En otras palabras, la presidencia de Cruz Azul podría tomar la decisión de despedir al entrenador argentino después de un año si es que este no obtiene un título tal y como lo logró Vicente Sánchez. De hecho, la fuente indica que la continuidad de Iván Alonso como Director Deportivo también estaría en duda.

Cabe mencionar que el último título de Liga en Cruz Azul se dio en el Guardianes 2021, por lo que estamos a punto de cumplir cinco años desde aquel campeonato. Por tal motivo, la afición celeste ha comenzado a presionar para que la institución vuelva a la cima a nivel nacional.

¿Qué partidos le restan a Cruz Azul en este cierre de temporada?

Después de enfrentar el Clásico Joven ante las Águilas del América, Cruz Azul aún disputará tres duelos más en el cierre de la temporada regular del Clausura 2026. El primero de ellos será ante los Xolos de Tijuana, mientras que los dos últimos serán frente a Querétaro y Necaxa.

