Nota

Larcamón sonríe: Los cuatro jugadores que recupera Cruz Azul para enfrentar al América

La Máquina de Cruz Azul está lista para enfrentar al América, y Nicolás Larcamón sonríe después de recibir las mejores noticias de cara al Clásico Joven

Nicolás Larcamón Cruz Azul
Club de Futbol Cruz Azul
Nicolás Larcamón menosprecio a Chivas y Pumas al no incluirlo entre los favoritos para ganar el Apertura 2025
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Liga MX
En La Noria se respira tensión, pero también alivio. A unos días del Clásico Joven ante América, Cruz Azul empieza a recomponer su rompecabezas. Nicolás Larcamón finalmente tiene buenas noticias: cuatro jugadores que estuvieron fuera del radar regresaron a tiempo para el duelo más esperado del torneo.

El Apertura 2025 entra en su tramo decisivo y, con la mira puesta en el Estadio Olímpico Universitario, La Máquina recupera el ritmo que necesitaba.

¡Empate agónico al 98’! Sepúlveda marca de penal y Cruz Azul rescata punto vs Tigres | Liga MX 2025

Cruz Azul recupera aire antes del clásico

Emmanuel Ochoa, Jaziel Mendoza, Amaury Morales y Mateo Levy regresaron este lunes tras su participación en el Mundial Sub-20 de Chile. Aunque su papel no es protagónico, su presencia cambia la ecuación: Larcamón vuelve a tener opciones para rotar, reforzar la Regla de Menores y ajustar el once según el rival.

El cuerpo técnico los encontró en plena forma física y con hambre de minutos, lo que representa un alivio ante la carga de partidos y el exigente cierre del calendario.

Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de los seleccionados mayores. Jorge Sánchez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Kevin Mier y Willer Ditta aún no se reincorporan, pero se espera que lo hagan el miércoles, luego de cumplir compromisos con México y Colombia.

América golpeado, Cruz Azul fortalecido

Larcamón observa el tablero completo. América llega con varias bajas, mientras su plantel comienza a tomar forma otra vez. La ecuación parece sencilla, pero el estratega no se confía: el Clásico Joven no se juega con nombres, sino con carácter.

Con cada regreso, Cruz Azul se acerca a su versión ideal.

Y este sábado, en Ciudad Universitaria, La Máquina quiere demostrar que la rivalidad más intensa del país también puede marcar su renacimiento.

Club América
Cruz Azul
Autor / Redactor

