ÚLTIMO MOMENTO: Cruz Azul renovó hasta 2029 a una de sus estrellas

Buenas noticias para los aficionados de Cruz Azul, Erik Lira renovará hasta 2029 con la Máquina Celeste. El mediocampista de la Selección Mexicana tenía vínculo hasta diciembre de este año con el club de La Noria y querían evitar que se fuera como agente libre. Además, se habla de una cláusula europea, lo que le daría facilidad de salir al balompié del ‘Viejo Continente’ si convence a las dos partes.

El volante de 25 años tiene un valor de 8,50 millones de euros y para la directiva de Cruz Azul era urgente extender el vínculo con el futbolista y así evitar que se fuera sin dejar un monto en el equipo. Cabe recordar lo sucedido con Orbelín Pineda en 2022, el mediocampista surgido de los Gallos Blancos de Querétaro se fue al Celta de Vigo como agente libre y en ese entonces, el portal Transfermarkt lo tenía valuado en nueve millones de euros.

Mundial 2026 a la vista

En plano Selección Mexicana, el canterano de los Pumas de la UNAM espera llenarle el ojo a Javier Aguirre y su cuerpo técnico para entrar en la lista final del Mundial 2026. Lira fue titular en la derrota de México ante Colombia del pasado sábado y podría tener minutos en el juego contra Ecuador del martes 14 de octubre en punto de las 8:20 pm.

