En Cruz Azul es uno de los consentidos, pero en Chivas se fue por la puerta de atrás

El Cruz Azul está peleando la parte alta de la tabla general. En La Máquina saben que no se pueden relajar si quieren un buen cierre y calificar directo a la Liguilla del Apertura 2025. Otra de las encomiendas que tienen es empezar a tener unas buenas fuerzas básicas y uno de los jugadores que empieza a llenar el ojo es Iñigo Cuesta, quien salió por la puerta de atrás de las Chivas.

Pese a que no ha jugado ningún minuto con el primer equipo, Iñigo Cuesta es considerado en los entrenamientos por Nicolás Larcamón y también en algunos partidos amistosos. Este fin de semana, el Cruz Azul venció a los Pumas en Estados Unidos. El nacido en Zapopan, Jalisco, tiene 20 años y en el Apertura 2025 de la Sub-21 acumula nueve partidos y un gol.

Club de Futbol Cruz Azul Cruz Azul buscará reforzar su defensa y delantera para el Clausura 2026

Iñigo Cuesta se formó en las Fuerzas Básicas de Chivas. En sus diferentes divisiones logró jugar 46 partidos y solamente marcó en cinco oportunidades. Al término de su contrato, decidió irse a probar suerte con Cruz Azul. Pese a tener pocos goles en su carrera, Larcamón lo ha considerado para el primer equipo y ya lo llamó en la Jornada 11 para el duelo ante los Xolos.

Te puede interesar:



Cruz Azul y un duelo ante el América por el orgullo

El Cruz Azul enfrenta el fin de semana que viene al América. El Clásico Joven sigue tomando relevancia en la Liga BBVA MX, pues se han enfrentado en varias finales que han marcado más la rivalidad. Este sábado, en la cancha de Ciudad Universitaria, La Máquina recibe a las Águilas. Un triunfo para cualquiera los podría meter ya a la Liguilla.

El encuentro se tiene programado para que se lleve a cabo en punto de las 21:05 horas. El América llega como sublíder general con 27 unidades. Por su parte, el Cruz Azul está en la cuarta posición con 25 puntos. Este encuentro, además de los tres puntos, está en juego el orgullo para el cierre de la competencia.