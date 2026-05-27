Los 5 futbolistas que REGRESARÁN a Cruz Azul para el Apertura 2026

La Máquina de Cruz Azul podrá tener un plantel mucho más completo de cara a la siguiente temporada en la Liga BBVA MX, pues recientemente se dio a conocer que cinco futbolistas volverán a la Noria después del periodo de cesión que vivieron en distintos equipos a lo largo de México.

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Con ello, Cruz Azul podrá tener una plantilla más completa toda vez que la mayoría de los jugadores que volverán a la escuadra cementera forman parte del primer tercio del campo. Ante ello, es preciso que conozcas quiénes son los elementos que formarán parte de este regreso.

¿Qué futbolistas volverán a Cruz Azul para el próximo torneo?

Mauro Zaleta: La constante participación que el lateral por izquierda tuvo en Mazatlán durante el último semestre lo hace el regreso más interesante para Cruz Azul.

La constante participación que el lateral por izquierda tuvo en Mazatlán durante el último semestre lo hace el regreso más interesante para Javier Suárez: Una situación similar ocurre con el exfutbolista del San Luis, quien es uno de los elementos que más probabilidades tiene de mantenerse en el primer equipo.

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Fernando Sámano: Este futbolista tuvo constante participación en la Liga de Expansión a través del Tepatitlán, institución que llegó a la gran final del Clausura 2026.

Este futbolista tuvo constante participación en la Liga de Expansión a través del Tepatitlán, institución que llegó a la gran final del Clausura 2026. Kenneth González : Lo mismo que ocurrió con Sámano sucedió con él, pues formó parte de la última temporada con el Tepatitlán con la misma regularidad que su compañero.

: Lo mismo que ocurrió con Sámano sucedió con él, pues formó parte de la última temporada con el Tepatitlán con la misma regularidad que su compañero. Louis Derbez: Es el que menos chances tuvo de sorprender en la segunda división dado que fue suplente en Venados, por lo que será el que menos oportunidades tenga en el primer equipo de Cruz Azul.

¿Qué jugadores podrían salir de Cruz Azul para la siguiente temporada?

A pesar de que no hay una confirmación clara al respecto, distintos insiders aseguran que Cruz Azul podría tener bajas importantes de cara a la siguiente campaña. Entre estos destacan el guardameta colombiano Kevin Mier, así como el central argentino Gonzalo Piovi.