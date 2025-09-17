Una posible alineación indebida, Cruz Azul temió lo peor y la FMF dio su veredicto

Cruz Azul vivió momentos de tensión tras su victoria ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, cuando surgió la versión de que el equipo había incurrido en una alineación indebida. El rumor corrió con fuerza en redes y generó incertidumbre en la afición, pues un error de este tipo habría significado perder puntos clave en su camino hacia el liderato del Apertura 2025.

La confusión se originó tras la expulsión de Jesús Orozco Chiquete. En ese instante, la comisaria de la FMF encargada de supervisar el partido interpretó que el club debía ajustar su once y retirar a un extranjero para cumplir con la regla de máximo siete jugadores No Formados en México en cancha. El debate escaló rápidamente, dejando la sensación de que Cruz Azul podía estar en riesgo.

Finalmente, la Federación Mexicana de Futbol aclaró la situación y confirmó que no existió ninguna infracción reglamentaria. La Máquina estaba en orden y no había motivo para sanciones. El episodio, sin embargo, dejó en claro lo frágil que puede ser la calma en el futbol mexicano cuando la interpretación del reglamento se convierte en un terreno minado.

Bajas sensibles rumbo a la Jornada 9

Más allá de la polémica, Nicolás Larcamón deberá afrontar nuevas complicaciones de cara al próximo duelo frente a Juárez. A la suspensión de Orozco Chiquete se suman las ausencias de cuatro jugadores convocados a la Selección Mexicana Sub-20, lo que reduce considerablemente las variantes del técnico.

En el caso de Ángel Sepúlveda, su evolución es positiva, pero aún no está confirmada su presencia. Su ausencia sería especialmente dolorosa, considerando que ha sido uno de los líderes ofensivos del equipo en el torneo. Cruz Azul llega a este duelo como líder, pero con un plantel diezmado que pondrá a prueba la capacidad de Larcamón para reinventarse en un momento clave del campeonato.