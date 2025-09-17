Cruz Azul lo compró por 11 millones, luego lo dejó ir gratis y hoy su precio cayó en Europa
El ex de Cruz Azul lleva poco más de 3 años en Europa, pero desde entonces su precio cayó estrepitosamente, pese a que es mundialista con la Selección Mexicana
Orbelín Pineda es el futbolista que se marchó gratis de Cruz Azul al Celta de Vigo a finales de 2021 , pese a que la Máquina hizo una gran inversión por él, pues desembolsó alrededor de 11 millones de dólares (más de 200 millones de pesos). El mexicano tiene una carrera sólida en Europa, aunque no se ve reflejado en su valor en el mercado, pues después de marcharse de la Liga BBVA MX su precio cayó estrepitosamente.
Pineda alcanzó su mayor precio con Cruz Azul en 2021, que fue de 9 millones de euros (195 millones de pesos), luego de conquistar varios títulos con el club, en especial la ansiada novena que alzaron tras vencer en la final a Santos Laguna . El mediocampista, después de tocar la gloria con los de la Noria, decidió vivir su primera experiencia europea, luego de no renovar contrato.
La caída del precio de Orbelín Pineda tras marcharse de Cruz Azul
Orbelín Pineda cumplió su sueño de jugar en Europa a finales de 2021, cuando fichó con el Celta de Vigo, equipo de media tabla para abajo. El seleccionado mexicano solo estuvo un semestre con el club español, con el que tuvo una caída de precio abismal de 5 millones de euros (108.3 millones de pesos), según Transfermarkt.
TE PUEDE INTERESAR:
- Memo Ochoa, humillado por su nuevo equipo: esto fue lo que pasó en su debut con el AEL Limassol de Chipre
- La camiseta Total 90 que prepara Pumas y es toda una belleza hasta para los no tan fanáticos
- Fue el futuro de la Selección Mexicana, el Chelsea lo compró y hoy pelea una batalla legal en una liga desconocida
El mediocampista se fue de Cruz Azul valiendo 9 millones, pero al finalizar su primer torneo en España su costo ya era de 4 millones de euros (86.6 millones de pesos). Cuando parecía que el mexicano regresaría al país, se fue a Grecia con el AEK Atenas.
Con el AEK Atenas, Pineda resurgió, pues comenzó a tener minutos y a ser un jugador esencial en el esquema de Matías Almeyda, con el que coincidió durante su paso con Chivas. En Grecia, Orbelín incrementó su precio a 7 millones de euros (151.6 millones de pesos), valor que mantiene en la actualidad, pero no es nada comparado con el que llegó a tener un día en Cruz Azul.