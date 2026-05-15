CONFIRMADO: Cruz Azul es SANCIONADO tras la ida de semifinales vs Chivas

Luego de las semifinales de ida, Cruz Azul se ha colocado como el equipo más indisciplinado en la Liguilla del Torneo Clausura 2026. En el duelo ante Chivas disputado en la cancha del Estadio Banorte, el cuadro de La Noria vio cinco tarjetas amarillas.

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Christian Ebere, Omar Campos, Agustín Palavecino, Amaury García y Andrés Montaño, fueron amonestados por el silbante, Maximiliano Quintero Hernández y el equipo dirigido por Joel Huiqui tiene una multa por pagar.

De acuerdo al Reglamento de Sanciones de la Temporada 2026-26 de la Federación Mexicana de Futbol, cada tarjeta amarilla se tiene que pagar con 35 UMAs, es decir, cerca de 4 mil pesos mexicanos por tarjeta.

"Si un Jugador llegara a recibir una tarjeta amarilla a lo largo de un partido, incluida la prórroga, se sancionará con 35 UMAs. Así mismo, si después de concluido el encuentro, el mismo Jugador llegara a recibir una tarjeta amarilla en la tanda de penales, se sancionará con 35 UMAs adicionales, por considerarse, la primera tarjeta amarilla en una etapa distinta al partido. Es decir, no se considerará doble tarjeta amarilla, sin embargo, sí se tomará en cuenta para el cómputo de acumulación de tarjetas amarillas...", señala el Reglamento de la FMF.

Actualmente, el valor mensual de un UMA equivale a $3,566.22 pesos mexicanos, por lo que Cruz Azul deberá pagar un aproximado de 17 mil 831 pesos aproximadamente.

Los cuatro semifinalistas fueron sancionados

A lo largo de las semifinales, Cruz Azul no es el único equipo que tiene que pagar, pues Chivas vio tres tarjetas amarillas y será multado con 105 UMAs. Por su parte, en la otra semifinal, Eduardo Bauermann fue expulsado en el partido de Pachuca vs Pumas y la tarjeta roja se paga con con 1 partido de suspensión y multa de 90 a 200 UMAs. Mientras que en el equipo del Pedregal, tres jugadores fueron amonestados.

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