OFICIAL: América suma sus tres primeros refuerzos rumbo al Apertura 2026

A pesar de que el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX sigue en marcha, los equipos comienzan a hacer movimientos de cara al Apertura 2026, certamen que se va a disputar tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Mediante redes sociales, el Necaxa dio a conocer tres bajas para la siguiente campaña, no obstante, los jugadores que salen de los 'Rayos' ya tienen un destino definido pues van a volver al Club América luego de haber estado cedidos con el cuadro de Aguascalientes.

"Tras concluir su préstamo con nuestro equipo, agradecemos a Cristian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano por esta etapa en el Club...", señala el conjunto Hidrocálido.

Jugando para Necaxa, Cristian Calderón tuvo un registro de 29 partidos jugados en su segunda etapa con el equipo, pues anteriormente fue parte del cuadro de Aguascalientes de 2018 a 2020 antes de firmar con Chivas. Ahora, el 'Chicote' vuelve al América, equipo dueño se su carta hasta diciembre del año en curso. A pesar de que Calderón estaba a préstamo con opción de compra, Necaxa no hizo válido el traspaso de forma definitiva.

Por otra parte, Emilio Lara también vuelve a Coapa. Siendo parte de los 'Rayos', el lateral de 23 años de edad tuvo 44 partidos jugados en los que dio tres asistencias. Con el América, el juvenil tiene 45 encuentros en los que ha podido marcar dos goles y repartir cinco asistencias.

Finalmente, Franco Rossano tuvo un registro de 32 compromisos disputados con Necaxa dando cinco pases de gol. Con el Primer Equipo del Club América tiene cinco partidos, y es que el juvenil de 20 años de edad ha ido formándose en la escuadra de Coapa pasando por categorías inferiores.

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