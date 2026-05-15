OFICIAL: Equipo de Liguilla pierde a jugador CLAVE para la semifinal de vuelta del Clausura 2026

Luego del partido de ida entre Pachuca y Pumas, los 'Tuzos' no van a contar con plantel completo para la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Durante el juego en el Estadio Hidalgo, el zaguero de Pachuca, Eduardo Gabriel Dos Santos Bauermann, vio la tarjeta roja al minuto 90 tras cortar un avance del cuadro de la UNAM, acción que fue revisada por el VAR para determinar la expulsión del futbolista brasileño.

A pesar de que el equipo dirigido por Esteban Solari hizo el intento por apelar la decisión del árbitro central, Ismael Rosario López Peñuelas, la Comisión Disciplinaria ha confirmado el castigo para el jugador del equipo de la Bella Airosa.

"Causal 3: Evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol de un adversario que se dirige a la portería del infractor mediante una infracción sancionable con un tiro libre. (Expulsión). Partidos de Suspensión: 1"

A lo largo del Torneo Clausura 2026, Bauermann ha sido una pieza clave en Pachuca. Durante la Fase Regular, el defensor fue titular en las 17 fechas y de igual forma dio inicio a los partidos en la Liguilla.

TV Azteca transmitirá Pumas vs Pachuca EN VIVO

Tras la semifinal de ida disputada en el Estadio Hidalgo, Pachuca tiene ventaja en el marcador por 1-0. El partido de vuelta se va a disputar el domingo 17 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas, encuentro que vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Cabe recordar, que si Pumas empata el marcador global el equipo de la UNAM comandado por Efraín Juárez avanzará a la Final tras haber culminado la Fase Regular del campeonato en primer lugar. Por su parte, si los 'Tuzos' quieren avanzar deben de empatar o ganar el juego en el inmueble del Pedregal.

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