Cruz Azul supera a Chivas y ya es el segundo club más GANADOR de México

¡Cruz Azul lo logró! Después de una final de alarido tanto en el Ciudad de los Deportes como en el Olímpico Universitario, el conjunto cementero cumplió su objetivo y venció de visitante a Pumas para lograr la décima estrella en su historia, así como la primera después de la obtenida en el 2021.

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Con ello, Cruz Azul alcanzó el doble dígito y se une a equipos como América, Chivas y Toluca en este rubro. Curiosamente, a nivel general el cuadro dirigido por Joel Huiqui ya cuenta con más títulos en relación al Rebaño Sagrado, ¿quieres conocer más información al respecto?

¿Cruz Azul ya tiene más títulos que Chivas en el futbol mexicano?

Si contamos todos los títulos oficiales que ha sumado en su historia, Cruz Azul puede presumir un total de 27 trofeos, mismos de los cuales diez corresponden a la Liga BBVA MX. Este dato es por demás interesante toda vez que supera los campeonatos obtenidos por Chivas hasta ahora.

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Y es que, en estos momentos, Cruz Azul es el segundo equipo más ganador de México por debajo del América al sumar 27 campeonatos; es decir, uno más de los 26 que el Rebaño Sagrado registra hasta ahora. De hecho, puede sumar uno más en las próximas semanas cuando se mida al Toluca en el juego del Campeón de Campeones.

Bajo este contexto, vale decir que los títulos de Cruz Azul en su historia se dividen de la siguiente manera: Diez títulos de Liga BBVA M, siete títulos de la Concacaf Champions Cup, cuatro de Copa MX, tres del Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga BBVA MX, una Leagues Cup y una Supercopa de México.

¿Cuál es el objetivo de Cruz Azul para el Apertura 2026?

Joel Huiqui, quien seguramente se mantendrá como entrenador de Cruz Azul luego de lo vivido el fin de semana pasado en el Olímpico Universitario, aseguró que el objetivo del club celeste es buscar el campeonato en el Apertura 2026, el cual iniciará en julio próximo.