Cruz Azul sentaría a Gudiño; en este partido Kevin Mier podría volver a la portería

La Máquina de Cruz Azul superó la ronda de octavos de la Concacaf Champions Cup luego de eliminar a Rayados de Monterrey, juego en el que Andrés Gudiño repitió como titular a pesar del doble error que tuvo el fin de semana pasado en el empate entre los celestes y Pumas.

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Tal situación ha llamado mucho la atención, sobre todo, por el hecho de que Kevin Mier ya está completamente recuperado de su lesión, misma que le impidió formar parte del club durante más de tres meses. Ahora bien, ¿cuándo volvería el portero colombiano a la titularidad en Cruz Azul?

¿Cruz Azul pondrá de nuevo a Kevin Mier como titular?

Distintos reportes, mismos que no cuentan con un sustento oficial, consideran que el regreso de Kevin Mier podría darse más pronto de lo esperado. De hecho, el que Andrés Gudiño haya sido el portero de los octavos de final de vuelta ante Monterrey ha dado hincapié a un sinfín de teorías.

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Una de ellas guarda relación con la posibilidad de que Nicolás Larcamón finalmente apruebe el regreso de Kevin Mier al cuadro titular nada más y nada menos que este viernes 20 de marzo, día en el que Cruz Azul disputará la Jornada 12 del Clausura 2026 midiéndose en calidad de visitante al Mazatlán.

Vale decir que esta situación no está confirmada por ningún miembro del plantel, por lo que habrá que estar atentos hasta las horas previas del duelo entre Mazatlán y Cruz Azul, mismo que forma parte del Viernes Botanero y que, por supuesto, podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca 7.

¿Andrés Gudiño podría ser considerado para la Selección Mexicana?

Las buenas actuaciones que Andrés Gudiño ha tenido en Cruz Azul, en unión a la desafortunada lesión de Luis Malagón, habrían abierto la puerta a una posible convocatoria de parte del Vasco Aguirre para los próximos juegos de la Selección Mexicana, misma que aún no ha sido confirmada hasta ahora.