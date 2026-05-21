Por “culpa” de Atlas, Cruz Azul sería el campeón sobre Pumas en el Clausura 2026

Los datos, las curiosidades y todo aquello que engloba esta final entre Cruz Azul y Pumas están prácticamente a la orden del día en las redes sociales. Sin embargo, una de las más interesantes guarda relación con una estadística a favor de los celestes que tiene que ver directamente contra el Atlas.

cruz azul

Para dar un poco de contexto, vale mencionar que Cruz Azul llegó a la gran final del Clausura 2026 luego de vencer a los Rojinegros en cuartos de final para hacer lo propio frente a Chivas en la semifinal, mientras que Pumas hizo lo mismo en dichas rondas frente al América y Pachuca.

¿Qué dato relacionado con Atlas acerca a Cruz Azul al título del Clausura 2026?

La serie conquistada ante el Atlas podría sugerir una especie de presagio respecto a lo que sucederá con Cruz Azul en esta final ante Pumas, pues se trata de una señal que ilusiona toda vez que, en el pasado, cuando los celestes eliminaron a este rival obtuvieron el título de Liga.

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Cruz Azul y Atlas se han visto las caras en siete ocasiones durante la Liguilla del futbol mexicano, mismas en donde los celestes se han llevado el triunfo en tres de ellas. Lo curioso de este apartado es que, en estas dos (sin contar la reciente), el cuadro cementero fue campeón al término de la temporada.

La primera vez ocurrió en la temporada 1972-1973, cuando tras vencer al Atlas en semifinales, Cruz Azul derrotó al León. Posteriormente, en el Invierno del 97, los celestes derrotaron a los zorros en los cuartos de final para obtener su octavo campeonato, nuevamente, ante los esmeraldas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la final de ida entre Cruz Azul y Pumas?

La gran final de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente ha llegado, pues Cruz Azul y Pumas se verán las caras en la cancha del Ciudad de los Deportes este jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas, tiempo centro de México, a través de Azteca 7.