Cruz Azul no piensa dejar de pulir su plantilla: estos 2 jugadores suenan para irse de La Noria

Willer Ditta y Rodolfo Rotondi son los 2 jugadores que podrían salir de Cruz Azul próximamente, pues la intención de la directiva sería darle salida a los jugadores de mayor edad en caso de que llegue una oferta que le convenga tanto a la institución como a los jugadores. Por lo anterior, la Máquina no solo se quedaría sin Gonzalo Piovi, ya que Inter Miami buscaría llevárselo a la MLS .

En El Podcast de la Máquina se reveló que, en los próximos mercados de fichajes, Cruz Azul estaría dispuesto a dejar salir a Ditta y Rotondi, quienes están próximos a cumplir 29 años. Lo anterior, ya que la directiva buscaría conformar una plantilla llena de jóvenes como actualmente lo son Luka Romero y Jesús Orozco Chiquete (que llegó al club a principios de este año tras despedirse de Chivas) .

@willerditta4 Willer Ditta es uno de los jugadores que Cruz Azul podría dejar ir en caso de que llegue una propuesta formal

Los panelistas del podcast indicaron que esta idea podría ser un poco arriesgada, ya que sería perder a 2 jugadores que son titulares indiscutibles y pilares de la plantilla que dirige Nicolás Larcamón, que vuelve a retomar la senda de la victoria tras fracasar en la Leagues Cup 2025.

Los posibles destinos de Willer Ditta en caso de que salga de Cruz Azul

Willer Ditta llamó la atención de Rayados de Monterrey a finales de 2024 y desde entonces sigue en la órbita del conjunto regio que actualmente está en búsqueda de refuerzos para el Apertura 2025. En este año el colombiano fue ofrecido a Gremio de Porto Alegre, pese a que Cruz Azul no tenía la intención de venderlo.

@rodorotondi Rodolfo Rotondi podría salir de Cruz Azul en caso de que llegue una oferta formal por él

Los posibles equipos a los que puede llegar Rodolfo Rotondi de salir de Cruz Azul

Rodolfo Rotondi fue uno de los jugadores que más rumores salieron sobre él acerca de una posible salida de Cruz Azul en este mercado de fichajes. Hace un par de meses se mencionó acerca de un posible interés por parte de Tigres, aunque esto no se hizo oficial.

Rotondi también fue vinculado con Pumas, pero solo fue un rumor, ya que al momento el equipo dirigido por Efraín Juárez ya cerró filas en sus posiciones y solo está en búsqueda de un centro delantero. Cabe destacar que ambos jugadores pueden salir tanto en este Apertura 2025 como en los próximos mercados de fichajes, siempre y cuando lleguen ofertas que beneficien a ambas partes.