¡NO VIAJÓ!: Dura baja de Cruz Azul para enfrentar al Atlas en la ida de los cuartos de final

Cruz Azul llegó a Guadalajara con certezas… y en cuestión de horas, todo cambió.

En la antesala del inicio de la Liguilla, cuando el margen de error desaparece y cada detalle pesa, el equipo celeste sufrió un golpe inesperado. No estaba en los planes perder a un elemento tan valioso, pero terminó por alterar el panorama del once que Joel Huiqui tenía en mente para enfrentar al Atlas.

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Una baja que cambia golpe el once de Cruz Azul

Gabriel 'Toro' Fernández no hizo el viaje con el equipo a Guadalajara. La noticia tomó fuerza durante la tarde previa al partido, luego de confirmarse que el delantero presenta molestias físicas que impiden su participación en la ida de los cuartos de final.

La decisión es preventiva, pero es un duro golpe para el equipo dirigido por Joel Huiqui: El Toro no estará disponible.

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El cuerpo técnico optó por no arriesgarlo, con la intención de tenerlo en condiciones para el compromiso de vuelta. Sin embrgo, su ausencia llega en el peor momento posible, justo cuando Cruz Azul necesita estabilidad ofensiva en una serie que se anticipa cerrada.

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Huiqui obligado a mover piezas en pleno arranque de Liguilla

La baja de Fernández no llega sola. Cruz Azul ya sabía que no contaría con Erik Lira, concentrado con la Selección Mexicana, por lo que el equipo pierde presencia tanto en el mediocampo como en el frente de ataque.

Ante este escenario, Christian Ebere apunta a tomar el rol principal en ofensiva. El delantero nigeriano se perfila como titular, en un movimiento que deja claro el ajuste obligado dentro del esquema.

Una serie que arranca con tensión

El duelo entre Atlas y Cruz Azul abre la serie de cuartos de final en el Estadio Jalisco, en un partido que ya tenía ingredientes suficientes. Ahora, con esta baja de último momento, la balanza cambia ligeramente.

Cruz Azul tendrá que responder sin uno de los hombres que apuntaba a ser clave.