Cruz Azul habría cerrado su primer refuerzo por petición expresa de Joel Huiqui

Mientras gran parte de la afición de Cruz Azul sigue pendiente de los bombazos del mercado y de posibles fichajes desde Europa o la Liga MX, en La Noria ya habría una primera decisión importante tomada rumbo al Apertura 2026.

Y no involucra a ninguna estrella extranjera. El primer “refuerzo” celeste estaría en casa.

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Todo apunta a que Javier Suárez, lateral derecho de 20 años perteneciente a la cantera cementera, tendría altas probabilidades de quedarse con el primer equipo por una razón muy específica: Joel Huiqui lo pidió personalmente.

La decisión no parece menor. En un plantel que necesita profundidad en ciertas posiciones, el carril derecho se ha convertido en una zona que genera dudas dentro de la planeación deportiva. Y por eso, Huiqui hbría decidido moverse rápido.

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Joel Huiqui confía plenamente en Javier Suárez

Suárez viene de un préstamo con Atlético de San Luis, donde tuvo participación tanto con categorías juveniles como con el primer equipo. Aunque su exposición mediática todavía es baja, dentro de la estructura celeste lo ven como un futbolista con proyección real.

Y Huiqui lo conoce bien. Esa es la clave de todo.

Y es que el actual estratega cementero ya había seguido muy de cerca el crecimiento del defensor durante su proceso en fuerzas básicas, por lo que tiene una referencia directa de sus capacidades y de su evolución.

Más allá del talento, también hay un tema táctico: Cruz Azul necesita alternativas naturales por la banda derecha, y Suárez ofrece exactamente ese perfil.

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La regla de menores también juega a su favor

Hay otro factor que podría terminar de inclinar la balanza a su favor: la Regla de Menores.

Con posibles salidas dentro del plantel incluyendo la de Mateo Levy, quien podría emigrar a Argentina, Cruz Azul necesitará seguir sumando minutos con jugadores elegibles para cumplir el reglamento de la Liga MX.

Eso convierte a Suárez en una pieza todavía más valiosa. En pocas palabras, su permanencia no solo respondería al gusto futbolístico de Huiqui, sino también a una necesidad estratégica.

Así que a falta de un bombazo en el mercado, todo indica que el primer refuerzo de Cruz Azul ya estaba dentro del club.