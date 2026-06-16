El conmovedor mensaje de Willer Ditta que hace llorar a los aficionados de Cruz Azul: “toda la vida”

Cruz Azul ganó la Décima y se enfoca en refuerzos. Sin embargo, dentro de su plantilla ya tiene a un jugador que da su vida por el equipo y que recientemente dejó un conmovedor mensaje que hace llorar a todos los fanáticos. “Toda la vida”, fue la frase que dejó Willer Ditta y que emociona.

Aunque hay jugadores que podrían salir de Cruz Azul tras conquistar el Clausura 2026, Ditta es fundamental para el proyecto de Joel Huiqui y el colombiano siente el mismo deseo. “Creo que quisiera hacer toda mi vida en Cruz Azul”, expresó.

La conmovedora declaración de Willer Ditta sobre Cruz Azul

“Ahora creo que quisiera hacer toda mi vida en Cruz Azul. Si te soy sincero, quisiera quedarme acá y ya poder seguir haciendo historia, quedar en las páginas más grandes de Cruz Azul y seguir creciendo. Creo que llenar de trofeos acá a la institución sería lo más maravilloso”, agregó el defensa.

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Además, Ditta hizo énfasis en lo feliz que se encuentra su familia en La Noria. “Mi familia está muy contenta de estar acá. Mi hijo Maximiliano nació en Colombia pero dice que es mexicano. Y mi hija es mexicana. Para un futbolista y cualquier persona, eso es primordial”, agregó.

Robert Morales (L) of Pumas fights for the ball with Willer Ditta (R) of Cruz Azul during the Final first leg match between Cruz Azul vs (and) Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on May 21, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Willer Ditta y el Cruz Azul, una historia espectacular

En julio de 2023 el colombiano llegó a Cruz Azul procedente de Newell’s Old Boys de Rosario (Argentina). La Máquina pagó más de 4 millones de euros por su fichaje. Desde entonces el defensor ha brillado en la escuadra celeste y, con 28 años, le agradeció al club y a México por como lo recibieron a él y a su familia.

Los números de Willer Ditta en Cruz Azul

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, el defensa central colombiano se ha destacado mucho en el conjunto celeste. Las estadísticas de Willer Ditta en Cruz Azul son estas: