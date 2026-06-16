Cruz Azul se despediría de su gran figura por este insólito acuerdo de palabra

La Copa Mundial de la FIFA 2026™, que tuvo a México ganándole a Sudáfrica, también empieza a mover el mercado de fichajes alrededor de varios futbolistas mexicanos. Cruz Azul, campeón de la Liga BBVA MX, podría quedarse sin su gran figura. Un acuerdo de palabra poco habitual ya habría dejado encaminada la salida de uno de sus jugadores más importantes.

Mientras Willer Ditta dejó un conmovedor mensaje, Cruz Azul estaría muy cerca de despedirse de Erik Lira después de alcanzar el título del Clausura 2026. El mediocampista mexicano tendría un acuerdo de palabra con la directiva cementera para facilitar cualquier negociación que le permita llegar al futbol europeo durante el próximo mercado de transferencias.

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Erik Lira tendría vía libre para salir de Cruz Azul

La información trascendida explica que existe un entendimiento entre el jugador y Víctor Velázquez, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul. El objetivo sería no poner obstáculos si aparece una oferta importante desde Europa por el futbolista de 26 años que se desempeña como mediocentro defensivo.

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Durante la Liguilla quedó claro que existen alternativas en la plantilla para cubrir su posición. Amaury García tomó protagonismo mientras el mediocampista se concentraba para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Es decir, Cruz Azul ya tendría hasta el reemplazo para la salida de su capitán.

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Erik Lira despertó interés en varios clubes europeos

El mexicano aparece en la órbita de diferentes equipos del continente europeo. Real Betis, Sevilla y Girona han sido relacionados con el futbolista durante las últimas semanas. También surgieron versiones sobre seguimientos de clubes neerlandeses como Ajax, Feyenoord y AZ Alkmaar, atentos a su rendimiento reciente.

Otros equipos importantes también observarían al mediocampista mexicano. Valencia habría enviado visores para seguirlo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras que Napoli, Fiorentina, Benfica y Porto mantienen interés en futbolistas con características similares a las del actual jugador cementero.

México tiene motivos para ilusionarse|Instagram: Érik Lira

Erik Lira ya dejó huella en el Mundial 2026

El mediocampista ya tuvo participación importante con la selección mexicana en el torneo. Lira asistió a Julián Quiñones en el primer gol frente a Sudáfrica después de recuperar un balón cerca del área rival.

Todo apunta a que la dirigencia cementera aceptará negociar si llega una propuesta formal antes del Apertura 2026. Por ahora, el acuerdo de palabra entre Lira y Cruz Azul parece acercar el final de una etapa importante para uno de los jugadores más destacados del campeón mexicano.

