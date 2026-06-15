El récord de Erik Lira en Cruz Azul que solo habían logrado 4 jugadores

Erik Lira debutó con el pie derecho la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que le ganó la titularidad a Edson Álvarez y fue pieza clave en el gol de Julián Quiñones, quien en pleno torneo aumentó su precio considerablemente. Por si fuera poco, el mediocampista de Cruz Azul obtuvo un récord que solo 4 jugadores habían logrado.

Lira es el cuarto campeón vigente de la Liga BBVA MX que da una asistencia en una justa veraniega, pues cabe recordar que fue él quien hizo presión y robó el balón en el área rival, para después darle la pelota a Quiñones, quien marcó el primero de los 2 goles y fue elogiado por la FIFA.

Erik Lira obuvo récord en su primer partido de la justa veraniega 2026, gracias a su campeonato con Cruz Azul|@eriklira

El canterano de Pumas se une a la exclusiva lista de grandes jugadores, como es una de las máximas leyendas del futbol mexicano y que hoy forma parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre: Rafael Márquez. Además, uno es un extranjero que triunfó en la Liga BBVA MX.

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Héctor Hernández salió campeón con Chivas y asistió en Chile 1962 Gerónimo Barbadillo salió campeón con Tigres y asistió en España 1982 para Perú Rafael Márquez salió campeón con León y asistió en Brasil 2014 Erik Kira salió campeón con Cruz Azul y asistió en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El récord que puede obtener Erik Lira próximamente

El mediocampista ya se unió a esta lista, pero ahora puede unirse a otra que pocos jugadores han logrado. Pero para ello tiene que ser asertivo y mandar el balón al fondo de las redes, tal y como lo hizo Rafael Márquez en Brasil 2014.

Héctor Hernández y Rafa Márquez no solo consiguieron dar una asistencia en sus respectivos torneos, sino que también aportaron a la Selección Mexicana con un gol. Ello lo podría replicar Lira en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ en los partidos venideros, como lo son ante Corea del Sur y Chequia.