Por estos números Cruz Azul y Toluca son FAVORITOS al título de Liga BBVA MX por encima de Chivas

El parón del futbol mexicano por la fecha FIFA ha permitido que los aficionados se centren en tres equipos que, ahora, luchan de tú a tú por el liderato del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Aún así, hay algunos datos para pensar que Cruz Azul y Toluca, en estos momentos, están por arriba de Chivas para ser campeones.

cruz azul

Y es que, si bien las Chivas del Guadalajara son los actuales líderes del Clausura 2026, la realidad es que existen tres datos claros y contundentes con los cuales se demuestra que Cruz Azul y Toluca están por encima de ellos. Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

¿Qué datos indican que Cruz Azul y Toluca son favoritos al título por encima de Chivas?

Racha de partidos sin perder de Cruz Azul: En estos momentos, Cruz Azul presume ser el único equipo del futbol mexicano en sumar un total de 15 juegos sin perder contando ambas competiciones en las que participa. Su último descalabro fue en la jornada 1 de esta temporada, cuando cayó 2-1 frente a León.

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Invicto de Toluca en el Clausura 2026 : A diferencia de lo que ocurre con la Máquina, Toluca ya cayó en la ida de la Concachampions frente al San Diego en una llave que, sin embargo, pudo superar. Sin embargo, los actuales bicampeones están completamente invictos en la Liga BBVA MX después de 12 fechas disputadas.

: A diferencia de lo que ocurre con la Máquina, ya cayó en la ida de la Concachampions frente al San Diego en una llave que, sin embargo, pudo superar. Sin embargo, los actuales bicampeones están completamente invictos en la Liga BBVA MX después de 12 fechas disputadas. Derrota de Chivas ante ambas escuadras: Chivas solamente ha caído en dos juegos en este torneo Clausura 2026; sin embargo, curiosamente los dos fueron ante Cruz Azul y Toluca, escuadras que estarán en la Liguilla y a las cuales podría enfrentarse en instancias finales.

¿Chivas podría sumar un récord en el Clausura 2026?

A pesar de lo mencionado anteriormente, y con 30 puntos de 36 posibles hasta ahora, Chivas está cerca de romper el récord de más unidades en un torneo corto que ostenta Cruz Azul con 42. Si el Rebaño suma 13 de los 15 puntos que quedan en juego, entonces se llevaría ese récord a Verde Valle.