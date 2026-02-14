La travesía que está pasando Cruz Azul en la actual semana

Cruz Azul ha tenido semanas complicadas en cuanto a la carga de partidos y los viajes realizados en los últimos días, desde su viaje a Ciudad Juárez en la Jornada 4 del Clausura 2026, hasta su doble viaje a Puebla de esta semana (Vancouver FC / Tigres) para sus compromisos correspondientes a la Concacaf Champions Cup y la Jornada 6 del futbol mexicano.

Te puede interesar: ¿Cruz Azul puede ganar Liga y Concacaf? Esto dijo Nicolás Larcamón

RESUMEN: Mirassol vs Cruzeiro | J3 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

El calendario de Cruz Azul, cada vez más complejo

Sobre la carga de estos partidos, el director técnico de la Máquina, Nicolás Larcamón, confesó que ha sido una carga difícil entre los partidos a mitad de semana y los viajes realizados incluyendo los traslados a Puebla para sus partidos de local.

“Afrontamos el partido de Toluca, en Toluca a setenta horas de haber jugado en Canadá, seis horas y media de vuelo de donde estábamos y con lo apremiante que fue la logística esa de regreso, se afrontó el partido y si bien por pasaje fuimos superados, también cerramos el partido con muchas oportunidades hasta incluso de ganarlo”, mencionó Nicolás Larcamón.

Cruz Azul apunta a todos los frentes

Por otro lado, tras estar en el tercer lugar de la tabla general en la Liga BBVA MX y avanzar a los Octavos de Final en la Concacaf, el entrenador sudamericano mencionó que vienen semanas y partidos complicados ante equipos que andan en buen momento como las Chivas Rayadas del Guadalajara y Rayados de Monterrey.

“Sí, a ver, indudablemente que me deja con muy buenas sensaciones y no por el resultado y por el rendimiento de esta noche, yo siento que si hacemos un corte en los últimos seis partidos, ganamos cinco, empatamos uno, tuvimos ya de por sí rivales sumamente exigentes, sé que ahora vienen en fila tres partidos contra candidatos al título, como lo es Chivas y después Monterrey”, finalizó Nicolás Larcamón.

Cruz Azul recibirá este domingo a los Tigres de la UANL, en un partido que enfrenta en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla al segundo y tercer lugar de la tabla general del balompié azteca.

Te puede interesar: ¿Se burla? Angel Correa dice que “no sabe” cuál es la casa de Cruz Azul