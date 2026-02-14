¿Se burla? Angel Correa dice que “no sabe” cuál es la casa de Cruz Azul

En la previa del duelo entre Cruz Azul y Tigres UANL en laJornada 6 del Clausura 2026, de la Liga BBVA MX se encendió luego de que su figura, Ángel Correa soltara una frase que no pasó desapercibida. El delantero argentino ironizó sobre la localía cementera y dijo entre risas que no sabe cuál es la casa del equipo, recordando que el torneo pasado jugaron en otra sede y ahora lo harán en Puebla.

Después del revuelo, el propio atacante bajó el tono y reconoció la calidad del rival. Señaló que Tigres respeta a Cruz Azul y que el plantel felino se prepara con seriedad para buscar los tres puntos en un partido que consideran clave.

"El torneo pasado, ¿dónde jugamos? No era la cancha de ellos, ahora jugamos en la de Puebla (risas) No sé cuál es la casa de ellos“.

La cancha del Cuauhtémoc, genera dudas

El encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, sede alterna para los celestes. En la previa del partido se ha comentado que el estado del terreno de juego no luce en las mejores condiciones, luego de que recibía más de tres partidos en menos de una semana, y es algo que podría influir en el ritmo del partido.

¿A qué hora y dónde se jugará el Cruz Azul vs Tigres de la jornada 6 del Clausura 2026?

El partido se jugará el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas (tiempo de México) en Puebla, como parte del Clausura 2026.

El choque enfrenta a dos equipos que pelean en la zona alta y que apuntan al título del Clausura 2026, por lo que el resultado puede marcar el rumbo de ambos en las próximas jornadas; además, el atractivo aumenta porque Cruz Azul incorporó recientemente al delantero Nicolás Ibáñez, quien justamente tuvo pasado con Tigres, lo que añade un ingrediente especial al enfrentamiento. Podrás disfrutar el minuto a minuto por nuestro sitio web.

