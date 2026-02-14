¿Cruz Azul puede ganar Liga y Concacaf? Esto dijo Nicolás Larcamón

La Máquina de Cruz Azul ha tenido semanas complicadas en cuanto a su apretado calendario y los viajes que ha realizado. Primero desde viajar a Ciudad Juárez, de ahí moviéndose a Vancouver, luego regresando y jugando en la altura de Toluca y después recibir en Puebla la vuelta ante el Vancouver FC, antes de medirse a Tigres en la Jornada 6 del futbol mexicano en el Estadio Cuauhtémoc.

Te puede interesar: Puebla vs Pumas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Sao Paulo vs Gremio EN VIVO y GRATIS, Jornada 3 del Brasileirao 2026 por TV Azteca Deportes

Cruz Azul peleará todos los frentes

Previo a enfrentar a la U de Nuevo León este domingo, el director técnico cementero, Nicolás Larcamón, aseguró que el equipo tiene condiciones para pelear por los dos títulos.

“Siento que estamos en condiciones de poder competir muy bien en ambos frentes, con la exigencia que eso supone, porque no deja de ser un año que es ciertamente atípico porque no es un semestre, no se reparte la misma cantidad de partidos que se reparte un año normal en un año mundialista, se comprime quizás en cuatro meses y medio, lo que generalmente es en cinco, cinco y medio”, mencionó Nicolás Larcamón en conferencia de prensa.

Calendario apretado para Cruz Azul

Por otro lado, tras estar en el tercer lugar de la tabla general en la Liga BBVA MX y avanzar a los Octavos de Final en la Concacaf, el entrenador sudamericano mencionó que vienen semanas y partidos complicados ante equipos que andan en buen momento como las Chivas Rayadas del Guadalajara y Rayados de Monterrey.

“Sí, a ver, indudablemente que me deja con muy buenas sensaciones y no por el resultado y por el rendimiento de esta noche, yo siento que si hacemos un corte en los últimos seis partidos, ganamos cinco, empatamos uno, tuvimos ya de por sí rivales sumamente exigentes, sé que ahora vienen en fila tres partidos contra candidatos al título, como lo es Chivas y después Monterrey”, finalizó Nicolás Larcamón.

Cruz Azul recibirá este domingo a los Tigres de la UANL, en un partido que enfrenta en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla al segundo y tercer lugar de la tabla general del balompié azteca.

Te puede interesar: Mexicano campeón en Brasil, ligado a un club grande de la Liga BBVA MX