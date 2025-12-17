Cruz Azul y su mala suerte; fue el único líder de los últimos torneos que no fue campeón

La Liguilla del futbol mexicano, al menos en los últimos años, no ha sido más que la confirmación de que son los mejores equipos de la temporada regular los que terminan por coronarse. Sin embargo, en este apartado existe una excepción clara, misma que guarda relación con Cruz Azul.

cruz azul

Desde la llegada de Iván Alonso a la Dirección Deportiva en La Noria, la realidad es que Cruz Azul pasó a ser un equipo competitivo que normalmente se coloca en las instancias finales de cada torneo; no obstante, y a diferencia de sus rivales, este no ha logrado coronarse en la Liga BBVA MX.

Cruz Azul, el único líder de los últimos torneos que no fue campeón

En los últimos cinco torneos; es decir, en los más recientes dos años y medio en México, son un total de tres los equipos que han logrado ser líderes de dichas temporadas, siendo estos América, Toluca y Cruz Azul. Desafortunadamente para su causa, los celestes son los únicos que no han logrado el trono nacional.

📆 Nuestro calendario para el Clausura 2026 📆💙 pic.twitter.com/iFfubIxxeQ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 16, 2025

En el Apertura 2023 y el Clausura 2024 fueron las Águilas del América quienes, tras ser líderes del torneo regular, fueron campeones de la mano de André Jardine. Posteriormente llegó Toluca y Antonio Mohamed, mismos que fueron campeones tras ser los mejores del Clausura y el Apertura 2025.

La única distinción aquí es Cruz Azul, quien fue líder del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX de la mano de Martín Anselmi. Tristemente para su causa, el club se quedó en la ronda semifinal sin la posibilidad de quedarse con el trofeo tal y como sí ocurrió con sus otros rivales.

¿Contra quién debutará Cruz Azul en el Clausura 2026?

El Clausura 2026 será una nueva oportunidad para que Cruz Azul finalmente alcance un título después de no obtenerlo desde mayo del 2021. Ante ello, vale decir que La Máquina hará su debut oficial en el torneo el próximo sábado 10 de enero, cuando visite a los Esmeraldas de León.