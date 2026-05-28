El campeón ya se mueve en el mercado: Cruz Azul va por una de las joyas de Pumas

La final del Clausura 2026 todavía sigue fresca en la memoria de la afición, pero en La Noria ya empezaron los movimientos pensando en el próximo semestre. Y uno de los nombres que más ruido ha comenzado a generar es el de Jordan Carrillo.

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Sí, el mismo futbolista que fue pieza clave en la gran campaña de Pumas. Y es que el atacante mexicano dejó una enorme impresión durante toda la Liguilla y especialmente en la serie por el título frente a Cruz Azul, donde volvió a demostrar por qué varios clubes importantes de la Liga MX ya comenzaron a seguirlo muy de cerca.

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Cruz Azul ya se metió en la pelea por Jordan Carrillo

Según fuentes, Cruz Azul se encuentra entre los equipos que buscan fichar al futbolista de 24 años rumbo al Apertura 2026.

La situación alrededor de Carrillo es bastante particular. Aunque brilló con Pumas durante el semestre, el jugador pertenece a Santos Laguna y su préstamo terminó después de la final. Hasta el momento, todo apunta a que no continuará en Ciudad Universitaria, abriendo completamente la puerta para una venta en este mercado.

Dentro de Santos ya saben que existen dos clubes fuertes pujando por el atacante… y Pumas no sería uno de ellos.

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América también aparece en la carrera

La pelea no será sencilla para Cruz Azul. América también habría mostrado interés en el futbolista después del nivel que exhibió durante el torneo. El rendimiento de Carrillo no pasó desapercibido para nadie dentro de la Liga MX, especialmente por la personalidad que mostró en partidos grandes y por la capacidad que tiene para romper líneas en velocidad.

A sus 24 años, el mexicano atraviesa el mejor momento de su carrera y eso también impactó directamente en su valor de mercado. Actualmente, Transfermarkt lo coloca cerca de los 10 millones de dólares, una cifra importante para cualquier negociación dentro del futbol mexicano.