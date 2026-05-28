Equipo GRANDE de la Liga MX va por Charly Rodríguez y Cruz Azul responde con cifra millonaria

Charly Rodríguez volvió a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la Liga MX. Después de levantar el título con Cruz Azul y asumir definitivamente el liderazgo del equipo dentro del campo, el mediocampista cementero volvió a colocarse en el radar de uno de los gigantes del futbol mexicano.

Rayados de Monterrey, el equipo donde Charly debutó profesionalmente, ya empieza a mover piezas alrededor del mediocampista en pleno arranque del mercado rumbo al Apertura 2026.

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Monterrey vuelve a aparecer en el camino de Charly

Desde hace tiempo, dentro del entorno de Rayados existe la idea de recuperar futbolistas con identidad regiomontana para reconstruir el proyecto deportivo después del fracaso del último semestre. Y el nombre de Charly Rodríguez encaja perfectamente en ese perfil.

Según fuentes, el representante del futbolista tendría una reunión próxima con gente cercana al club regiomontano para escuchar escenarios y analizar posibilidades.

La situación todavía está lejos de convertirse en una negociación formal, pero en Monterrey quieren saber algo antes de cualquier movimiento: si el jugador estaría dispuesto a considerar un regreso.

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Cruz Azul no piensa dejarlo ir

La postura de Cruz Azul es contundente.

Después del título del Clausura 2026, dentro de La Noria consideran a Charly como una pieza fundamental del proyecto deportivo. No solamente por su nivel futbolístico, sino también por el liderazgo que asumió dentro del vestidor durante la Liguilla.

Por eso la directiva decidió blindarlo. Y es que hemos podido saber que Cruz Azul estableció una cláusula de rescisión cercana a los 20 millones de dólares para cualquier club interesado dentro de la Liga MX. Una cifra que deja muy claro el mensaje cementero: no existe intención de negociar fácilmente a uno de los capitanes del equipo.

La decisión llega justo cuando el valor del mediocampista atraviesa uno de los puntos más altos de toda su carrera. Y es que hoy Charly no solamente es titular indiscutible. También es líder, capitán y uno de los símbolos más fuertes del proyecto encabezado por Iván Alonso.