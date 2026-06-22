¿Vozinha a Cruz Azul? La verdad detrás de los rumores sobre el portero de Cabo Verde

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo está dejando sorpresas dentro de la cancha; también está empezando a mover rumores en el mercado de fichajes. Uno de los nombres que más ha llamado la atención en días recientes es el de Vozinha, experimentado arquero de Cabo Verde, quien se convirtió en figura tras su espectacular actuación frente a España.

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A sus 40 años, el guardameta vivió probablemente el momento más mediático de toda su carrera. Sus atajadas fueron fundamentales para sostener el histórico 0-0 ante La Roja, resultado que puso a Cabo Verde en el radar del mundo entero. Y como suele pasar durante los Mundiales, una gran actuación bastó para disparar especulaciones.

Una de las más llamativas fue la que lo vinculó con Cruz Azul. Y es que en las últimas horas surgieron reportes que colocaban al veterano portero en la órbita celeste, incluso señalando que su condición de agente libre podría facilitar una posible llegada a La Noria. Sobre el papel, la historia sonaba atractiva: un arquero mundialista, en gran momento y sin contrato.

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La realidad del rumor entre Vozinha y Cruz Azul

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Desde el entorno cercano a Cruz Azul no existe ningún indicio serio que apunte a una negociación por Vozinha. De hecho, la portería cementera luce como una de las posiciones menos urgentes dentro de la planeación del club.

El principal motivo tiene nombre y apellido: Kevin Mier. El colombiano sigue siendo uno de los pilares del proyecto celeste y, hasta ahora, no existe una oferta concreta que indique una salida inmediata. Incluso si eso cambiara en este mercado, dentro del club todavía existen alternativas como Andrés Gudiño o el joven Emmanuel Ochoa, a quien la directiva busca desarrollar.

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En otras palabras: el rumor suena más a una historia viral impulsada por el contexto mundialista que a una operación real.

Sí, Vozinha está viviendo un Mundial memorable. Sí, su nivel ha sorprendido. Pero hoy, hablar de su llegada a Cruz Azul parece estar muy lejos de la realidad.