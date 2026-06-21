Qué pasa con el Grupo A si México cae contra República Checa en la última fecha

La definición de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresó en su etapa más trascendental y en el Grupo A de la justa mundialista, lo tiene a México como principal animador ya que el conjunto dirigido por Javier Aguirre se encuentra clasificado a los 16vos de final. Sin embargo, las modificaciones en el grupo podrían aparecer esta última fecha si el combinado nacional cae ante República Checa.

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El DT de la selección de Chequia habló sobre las expectativas para enfrentar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Instagram: República Checa

El conjunto conducido por Javier Aguirre lidera actualmente la zona con seis unidades acumuladas producto de sus victorias consecutivas sobre Sudáfrica y Corea del Sur. De todas maneras, la programación de la última jornada del fixture plantea un compromiso exigente frente al representativo de la República Checa en el Estadio Ciudad de México el próximo miércoles 24/06. Una hipotética derrota de la escuadra local alteraría de forma rotunda el ordenamiento de las posiciones y reconfiguraría el camino del combinado nacional hacia los dieciseisavos de final.

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Las variables del Grupo A, previo a la última fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un triunfo de Chequia frente a México, provocaría grandes modificaciones en la cima del sector al reactivar las opciones de clasificación para el combinado europeo. El equipo dirigido por Miroslav Koubek acumula apenas un punto tras igualar frente a los Bafana Bafana en su anterior presentación y perder contra Corea del Sur en lo que fue su debut en la justa mundialista.

Sin embargo, una victoria sobre el césped del Estadio Ciudad de México impulsaría a los checos hasta las cuatro unidades en la tabla de posiciones y allí este escenario forzaría una revisión minuciosa de los criterios de desempate de la FIFA para determinar las plazas definitivas a los 16vos. Dicho esto, así son los distintos escenarios de Chequia previo a la última fecha:



Si gana su partido, llega a 4 puntos y entra en la pelea por clasificar.



Si empata (2 puntos) o pierde (1 punto), queda fuera de toda posibilidad, como segundo o como mejor tercero.



Solamente la victoria mantiene vivas sus aspiraciones.

Cabe destacar que el conjunto checo deberá tener un ojo en lo que suceda entre Sudáfrica y Corea del Sur, ya que un triunfo africano generaría un empate técnico en cuatro puntos con los europeos que obligaría a revisar los registros de tarjetas amarillas y rojas bajo la norma del juego limpio.