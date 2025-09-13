Cruz Azul vence a Pachuca y sigue INVICTO tras la Jornada 8 del Apertura 2025

Cruz Azul sigue invicto en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Durante la Jornada 8 del campeonato, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón se hizo de los tres puntos en la cancha del Estadio Hidalgo, inmueble en el que hubo tres jugadores expulsados a lo largo del encuentro.

En el primer del compromiso en la Bella Airosa, el conjunto Celeste vio la expulsión de Jesús Orozco Chiquete al minuto 19, acción que no lograron aprovechar los locales, pues en el segundo tiempo, Luis Quiñones y Alonso Aceves vieron la tarjeta roja al 56' y 62' respectivamente, por lo que La Máquina tuvo superioridad en la cancha y un solitario gol de Gabriel Fernández al 65' le dio los tres puntos a Cruz Azul.

Para la Jornada 9, Cruz Azul recibe a Juárez en el Estadio Olímpico Universitario el 19 de septiembre. Por su parte, Pachuca recibe a Querétaro en el Estadio Hidalgo el 20 de septiembre.

Pachuca recibe a Cruz Azul en la Jornada 8 del Apertura 2025. Luego de la Fecha FIFA, los ‘Tuzos’ encaran el partido tras haber perdido en su visita al Club América en la Fecha 7. Por su parte, el cuadro de La Noria viene de ganarle a Chivas en su partido pasado.

Dirigidos por Nicolás Larcamón, el equipo de La Máquina se mantiene invicto en la presente campaña ubicados en el tercer puesto de la tabla general. Del otro lado, el conjunto comandado por Jaime Lozano ocupa el sexto lugar.

