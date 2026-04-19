¡No se guardó nada! El dardo de Nacho Rivero a Cruz Azul tras su regreso

Uno de los últimos grandes ídolos de la Máquina de Cruz Azul Ignacio "Nacho" Rivero regresó para enfrentar a su antiguo equipo y con los Xolos de Tijuana sacó un empate en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, lo que pudo ser una tarde de nostalgia se transformó en una de declaraciones explosivas que dejan entrever una herida abierta tras su salida de la Noria.

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Nacho Rivero, quien fuera el capitán y referente emocional del equipo celeste, rompió el silencio sobre las formas en que abandonó la institución. Aunque no mencionó directamente el nombre de Nicolás Larcamón, el trasfondo de sus palabras apuntó a la gestión deportiva que precipitó su partida hacia la perrera.

Las duras palabras de Nacho Rivero a miembros de su exequipo Cruz Azul

Al finalizar el encuentro, el uruguayo fue cuestionado sobre su sentir al enfrentar al equipo donde lo ganó todo. Su respuesta fue un dardo directo de quienes tomaron las decisiones en el club cementero.

“El día que me fui, en el aeropuerto, fui claro. Me entregué en cuerpo y alma. Cuando apoyo la cabeza en la almohada, nada que reprocharme”, expresó tajante.

Lo más punzante vino después, cuando Rivero sugirió que, a diferencia de otros, él puede caminar con la frente en alto. “Mi familia y yo sabemos lo que pasó, no vamos a entrar en detalles. Yo sé que puedo venir aquí el día de mañana y puedo mirar a los ojos a cualquiera, y eso no pasa para conmigo. Yo sí lo puedo hacer”, afirmó, dejando en claro que hubo promesas rotas o falta de transparencia en su salida.

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El agradecimiento de Nacho Rivero a Xolos

Tras su salida de la capital, Nacho parece haber encontrado en Tijuana los valores que, según sus palabras, le faltaron a la directiva azul. El mediocampista no escatimó en agradecimientos hacia el dueño de los Xolos, Jorge Alberto Hank, a quien utilizó como contraste directo en su discurso sobre la ética profesional.

“No quiero dejar de agradecer a Jorge Alberto Hank, que siempre confió en mí. Es un tipo con valores, y yo me aferro a ese tipo de personas que confían en mí. Si me son leales, yo voy a ser leal”, sentenció Rivero.

