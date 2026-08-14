CONFIRMADO: Así se jugarán los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Tras el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, ha quedado definido el panorama para los cuartos de final del torneo binacional. La ronda decisiva presentará un choque directo de cuatro representantes de la Liga MX frente a cuatro de la Major League Soccer (MLS).

Luego de dos semanas intensas y llenas de sorpresas, León, América, Toluca y Monterrey consiguieron su boleto a la siguiente fase por parte del fútbol mexicano. Por su parte, la MLS estará representada por Chicago Fire, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake.

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Enfrentamientos de Cuartos de Final

León vs Real Salt Lake

Toluca vs Austin FC

Chicago Fire vs Monterrey

América vs Columbus Crew

Lado del Cuadro y Cierre de la Leagues Cup 2026

Lado izquierdo del bracket: El ganador del cruce entre León y Real Salt Lake se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Toluca y Austin FC .

El ganador del cruce entre se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre . Lado derecho del bracket: El ganador del duelo Chicago Fire vs. Monterrey se medirá ante el vencedor del choque América vs. Columbus Crew .

El ganador del duelo se medirá ante el vencedor del choque . Definición del campeonato: La gran final del torneo, así como el partido por el tercer lugar, están programados para el 6 de septiembre (fecha tentativa).

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🏆 #LeaguesCup2026 quarterfinal matchups are set!⚽



Ellos son los cuatro mejores de @MLS y @LigaBBVAMX 🔝



¿Quién levanta la copa el próximo 6 de septiembre? 🏆 pic.twitter.com/B6ahjLI0P1 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026?

Terminó la primera etapa y arranca la fase más intensa de la Leagues Cup 2026. Con la ronda de grupos finalizada, en los próximos días se darán a conocer los horarios y sedes oficiales para los cruces definitivos.

A partir de este momento se acabó el margen de error para los equipos. Los clubes sobrevivientes se medirán a partido único, en un auténtico matar o morir para defender el orgullo de la Liga MX y la MLS. Quienes salgan victoriosos de esta llave de eliminación directa asegurarán su lugar en la antesala por el campeonato.

El calendario oficial para el cierre del torneo queda de la siguiente manera:



Cuartos de final: Del 25 al 27 de agosto.

Del 25 al 27 de agosto. Semifinales: 1 y 2 de septiembre (fecha tentativa).

1 y 2 de septiembre (fecha tentativa). Tercer Lugar y Gran Final: 6 de septiembre (fecha tentativa).

El apunte: El estadio que albergará la Gran Final aún no está confirmado. De acuerdo con el reglamento de la Leagues Cup 2026, el derecho de recibir el partido por el título se le otorgará al finalista que registre el mejor rendimiento estadístico a lo largo de toda la competencia.

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