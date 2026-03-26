Cruz Azul vs Atlético Nacional: Ver en VIVO y GRATIS el partido amistoso internacional; marcador online

Este miércoles 25 de marzo, el PayPal Park de San José, California, será el escenario de un atractivo duelo amistoso entre Cruz Azul y Atlético Nacional, en un partido que aprovechará el parón por la Fecha FIFA para mantener el ritmo competitivo. La Máquina Cementera, dirigida por Nicolás Larcamón, llega con buen paso en el Clausura 2026, donde se ubica en la parte alta de la tabla, mientras que el conjunto colombiano presume su etiqueta de campeón vigente y líder en la Liga Colombiana.

El encuentro también tendrá ingredientes especiales, como el reencuentro del arquero Kevin Mier con su exequipo, además de las ausencias por convocatorias internacionales que obligarán a ambos técnicos a mover piezas y probar variantes. Aun con planteles “parchados”, el choque promete intensidad, calidad y una buena dosis de espectáculo para la afición latina en Estados Unidos.

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¿Dónde y a qué hora es el Cruz Azul vs Atlético Nacional?

El partido se disputará este miércoles 25 de marzo en el PayPal Park, ubicado en San José, California.

• Hora: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)

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Alineaciones del Cruz Azul vs Atlético Nacional

Cruz Azul:

Atlético Nacional:

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