Rayados define postura sobre Martín Anselmi en medio de la crisis deportiva

La temporada de Rayados ha quedado por debajo de lo esperado, y las decisiones en el banquillo empiezan a tomar un peso cada vez mayor dentro del club. Tras la salida de Domènec Torrent, la apuesta interna por Nicolás Sánchez no logró estabilizar al equipo, ni en resultados ni en funcionamiento, y eso ya provocó preocupación.

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De acuerdo con fuentes cercanas al club, la directiva aprovechará la pausa por la Fecha FIFA para evaluar a fondo el rumbo del equipo y, sobre todo, el perfil del entrenador que deberá asumir el proyecto de cara al cierre del torneo. Con esto, lo que está claro es que el interinato actual tiene una fecha de caducidad.

Salvo un cierre perfecto que incluya resultados contundentes, Nicolás Sánchez no continuará como técnico principal.

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¿Es Martín Anselmi el perfil que buscan?

En Rayados ya tienen definido qué tipo de entrenador quieren. Un perfil con experiencia en el futbol mexicano, capacidad para manejar un vestidor lleno de figuras y, sobre todo, alguien que pueda recuperar el nivel competitivo del equipo en el corto plazo.

Bajo esas condiciones, un nombre empieza a tomar fuerza: Martín Anselmi.

Anselmi, muy cerca de regresar a la Liga BBVA MX

El técnico argentino, recientemente despedido de Botafogo, vuelve a aparecer como opción en el mercado mexicano. No es la primera vez que su nombre se vincula con Monterrey, pero ahora el contexto es distinto: está disponible y conoce el entorno.

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A pesar de sus últimos resultados fuera de México, su paso por Cruz Azul dejó una buena impresión en varios sectores del futbol nacional, lo que mantiene su perfil vigente dentro de las decisiones importantes.

Por ahora, Rayados no ha tomado una decisión definitiva, pero el proceso ya comenzó, y el objtivo es claro: encontrar un entrenador que esté a la altura de una plantilla diseñada para competir por el título.

