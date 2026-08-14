Cruz Azul vs Chicago Fire: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 13 de agosto, partido de la fase de grupos de Leagues Cup 2026; marcador online

Este jueves 13 de agosto, Cruz Azul buscará cerrar con paso perfecto la primera etapa de la Leagues Cup 2026, cuando mida fuerzas ante el Chicago Fire que también marcha invicto. Los dos buscan el boleto a los Cuartos de Final del campeonato.

Te podría interesar: Los escenarios para que América quede eliminado de la Leagues Cup

Cruz Azul, entrenado por Joel Huiqui había dejado algunas dudas pues en su último partido en Liga MX, cayó ante el Atlante, pero los cementeros, últimos campeones del torneo doméstico lograron componer el camino y sacar par de triunfos.

Te podría interesar: Confirman que existen negociaciones en marcha para vender a Erik Lira

Cruz Azul derrotó a Philadelphia en la Jornada 1 por marcador de 1-0 y en el último partido dieron cuenta de New York City por marcador de 2-2 colocándose casi en la otra ronda, aunque los puntos jugados esta noche serán clave para cerrar el pasaporte.

Por su parte el Chicago Fire que tienen a Robert Lewandowski en su delantera, derrotaron por 2-0 a Necaxa y a Santos por marcador de 3-1. Con seis puntos cada uno, aspiran a seguir compitiendo, pero deberán sacar los resultados para pensar en ir a los ocho mejores.