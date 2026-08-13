CONFIRMADO: Ya hay negociaciones con Cruz Azul por Erik Lira

La novela de Erik Lira y su viaje a Europa parece estar iniciando su desenlace. Luego de haber jugado la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana como titular, el jugador esperaba dar el salto al Viejo Continente. Incluso, luego de la obtención del Clausura 2026, el mediocampista dio a entender que se despedía de Cruz Azul. Sin embargo, los torneos en México comenzaron y el futbolista sigue perteneciendo a La Máquina.

Equipos como el Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos intentaron cerrar su fichaje, pero el deseo de Lira estaba claro: jugar en Europa o nada. Cruz Azul rechazó una oferta de 14 millones de dólares por su capitán y ahora todos los cañones apuntan a que esperará una oferta proveniente desde el AS Mónaco. El equipo de la Ligue 1 fue quien más interés mostró en su fichaje y las negociaciones han comenzado.

Desde Francia confirman negociaciones entre Erik Lira y Mónaco

Según una publicación realizada por el prestigioso diario francés, L’Équipe, el AS Mónaco tiene a Erik Lira entre los candidatos para reforzar su mediocampo durante el mercado de verano. La fuente menciona que el club europeo comenzó con las gestiones para evaluar el fichaje del mediocampista, pero remarcan que la operación todavía no se encuentra en una etapa avanzada.

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El conjunto del Principado habría solicitado información sobre el capitán de Cruz Azul, pero aún no realizó una oferta formal ni inició negociaciones avanzadas. Su posible contratación dependería de la salida de Lamine Camara, futbolista que podría abandonar al Mónaco antes del cierre del mercado.

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Lo cierto es que L’Équipe confirmó la existencia de un interés sobre Erik Lira por parte del Mónaco, pero aclara que el mexicano está lejos de ser jugador del club francés. El mediocampista mexicano tiene contrato con La Máquina hasta junio de 2029 y, por ahora, su fichaje permanece únicamente como una posibilidad contemplada por el Mónaco.

Crédito: Mexsport

Cuánto dinero solicita Cruz Azul por Erik Lira

Cruz Azul habría fijado un precio mínimo de 8 millones de dólares para comenzar a negociar la salida de Erik Lira rumbo a Europa. Además de esa cantidad, la directiva cementera buscaría conservar un porcentaje de su carta para obtener ganancias en caso de una futura venta.

La cifra es considerablemente menor a los 14 millones de dólares que ofreció Al Jazira, pero el deseo del mediocampista de continuar su carrera en Europa podría facilitar las negociaciones. Por ahora, el AS Mónaco no ha presentado una propuesta formal que alcance las condiciones establecidas por La Máquina.