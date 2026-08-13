Club América quedaría eliminado de la Leagues Cup bajo estos escenarios

Club América se enfrentará este jueves 13 de agosto a Austin FC en el tercer partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, un duelo clave para el conjunto azulcrema, ya que en caso de perder, podría quedar eliminado de la competencia y dejar fuera a Luis Malagón de poder disputar el torneo, ya que su regreso está cada vez más cerca.

Al momento, las Águilas marchan invictas en dicha competencia, al igual que el conjunto de la MLS, por lo que el equipo es de armas tomar, ya que un descuido les puede costar la eliminación. El conjunto de Coapa se ubica en el tercer lugar de la tabla general, pero un marcador adverso podría darle el pase a Rayados de Monterrey, que en sus filas tiene a un futbolista que rompió la concentración de Matías Almeyda.

El caer por un marcador superior a las 4 anotaciones le daría el pase a Rayados.|Club América

Los resultados que dejarían eliminado al América

Para que América quede eliminado en la fase de grupos, tiene que pasar una catástrofe, pues aun perdiendo puede clasificar a la siguiente ronda. Ello siempre y cuando sea por la mínima o por 2 goles. No obstante, el caer por un marcador superior a las 4 anotaciones le daría el pase a Rayados.

TE PUEDE INTERESAR:



Al momento, los únicos clasificados a los cuartos de final de la Liga BBVA MX son León y Toluca. Mientras que el equipo azulcrema, Cruz Azul y Rayados se pelean el tercer y cuarto puesto. El club dirigido por Almada tiene 6 puntos, con una diferencia de goles de +4. Mientras que Monterrey, las mismas unidades, pero con +1.

La diferencia que hay entre las Águilas y el cuadro regiomontano es que uno de los 4 Grandes tiene un partido pendiente, por lo que depende del equipo clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

América vs. Austin de la Leagues Cup

América y Austin se enfrentarán este jueves 13 de agosto en el partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El duelo está pactado a disputarse a las 6:30 de la tarde en el Q2 Stadium de la ciudad de Texas.