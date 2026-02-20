Cruz Azul vs Chivas: Fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS del partidazo de JORNADA 7

El Cruz Azul vs Chivas es el partido más atractivo dela Jornada 7 de la Liga MX. No es un juego más: es el choque entre dos aspirantes reales al título que llegan en gran momento y con cuentas pendientes recientes.

Cruz Azul aparece como sublíder con paso firme y con la confianza a tope tras un triunfo de carácter que reafirmó el proyecto de Nicolás Larcamón. La Máquina ha mostrado equilibrio, intensidad y una identidad clara que la coloca como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Del otro lado, Chivas vive un arranque perfecto que ilusiona a su afición. El equipo dirigido por el técnico argentino Gabriel Milito llega como líder con paso invicto y con la moral por las nubes tras ganar partidos clave que lo consolidan como contendiente serio.

¿Quién es favorito en Cruz Azul vs Chivas hoy en la Jornada 7 de la Liga MX?

En el análisis previo Cruz Azul vs Chivas para definir al favorito, el contexto reciente pesa. Los celestes han dominado los enfrentamientos directos en los últimos años, especialmente cuando juegan en casa, donde suelen imponer condiciones con presión alta y control del ritmo.

Sin embargo, el Guadalajara atraviesa un momento anímico excepcional. Su capacidad para competir en partidos cerrados y su orden táctico lo convierten en un rival incómodo que sabe resistir y golpear en el momento justo.

El duelo promete ser cerrado, con detalles mínimos que pueden marcar la diferencia. La batalla en el mediocampo será clave para inclinar la balanza en un partido que tiene aroma de liguilla anticipada.

Claves del Cruz Azul vs Chivas y qué está en juego en la tabla de la Liga MX

Más allá de los tres puntos, este partido puede mover la narrativa del torneo. La pelea por la cima está al rojo vivo y cada resultado empieza a perfilar a los verdaderos candidatos al campeonato.

También está en disputa el orgullo deportivo y la inercia competitiva rumbo a la parte decisiva del calendario. Un triunfo aquí no solo suma en la tabla, también envía un mensaje claro al resto de la liga.

Para los aficionados latinos en Estados Unidos, este tipo de encuentros representan una conexión emocional con el futbol mexicano, especialmente cuando se enfrentan dos de los equipos más populares y competitivos del país.

El partido Cruz Azul vs Chivas se jugará este sábado en casa de Cruz Azul a las 9:05 pm del Centro de Estados Unidos, 10:05 pm del Este y 7:05 pm del Pacífico, un horario ideal para disfrutar uno de los duelos más atractivos de la Jornada 7.