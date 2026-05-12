Cruz Azul vs Chivas: Horario y dónde ver el partido de ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

El partido de Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, entre Cruz Azul y Chivas, será transmitido por Azteca Deportes, en una noticia que ha ilusionado a aficionados celestes por rememorar aquellos años en los que se transmitía los encuentros del cuadro celeste.

La Máquina de la Cruz Azul ha arribado hasta esta etapa y tiene a su numerosa afición ilusionada de lo que pueda ocurrir luego de eliminar en Cuartos de Final al Atlas por marcador global de 4-2.

Enfrente estará el equipo que destaca entre los más ganadores y populares en México, las Chivas, que con todo y cinco bajas sensibles lograron avanzar a las Semis en el encuentro ante Tigres, que luchó pero no logró desplazar a la escuadra que en diferentes momentos fue líder del torneo.

Al estar en Semifinales son candidatos al campeonato del Clausura 2026, pero en esta ocasión muchos analistas ven que de esta serie podría salir el campeón del torneo, aunque no se puede dejar de voltear a la otra llave donde Pachuca y Pumas se enfrentan para tener al otro finalista.

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Horario y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas, partido de ida Semifinales Clausura 2026 Liga MX

El enfrentamiento de ida de Cruz Azul y Chivas, de este miércoles 13 de mayo, lo podrás ver En Vivo por Azteca Siete, Azteca Deportes.com y nuestra aplicación, desde las 7:50 de la noche con la narración y comentarios del mejor equipo.

Antecedentes de Cruz Azul vs Chivas

En los últimos 5 partidos entre Cruz Azul y las Chivas, el cuadro celeste lleva una ventaja, con cuatro victorias, ante un empate. En ese rango de cinco juegos, los tapatíos no se han logrado imponer, lo que genera una cierta preocupación, aunque la escuadra rojiblanca actual a la de hace unos meses o temporadas atrás ha cambiado drásticamente y para prueba, el enviar 5 selecccionados al cuadro de México.



Cruz Azul 2-1 Chivas 21 de febrero 2026



Cruz Azul 3-2 Chivas 30 de noviembre 2025



Chivas 0-0 Cruz Azul 27 de noviembre 2025



Chivas 1-2 Cruz Azul 30 de agosto 2025



Chivas 0-1 Cruz Azul 29 de marzo 2025

