CONFIRMADO: La sede de Cruz Azul vs Chivas en las semifinales del Clausura 2026

Cruz Azul ya tiene sede definida para recibir a Chivas en la semifinal de vuelta. Luego de las especulaciones sobre la salida del Estadio Banorte para regresar a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, la Liga BBVA MX ha confirmado el inmueble dejando el compromiso en el antes llamado Estadio Azteca.

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Y es que teniendo como límite el 13 de mayo para entregar el inmueble al organismo rector del futbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Estadio Ciudad de México podrá ser ocupado por Cruz Azul para jugar como local en busca de sacar ventaja en las semifinales del Torneo Clausura 2026.

El partido de ida de Cruz Azul vs Chivas se va a jugar este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte en punto de las 20:00 horas. Posteriormente, la vuelta se va a jugar en el Estadio Jalisco el sábado 16 de mayo a las 19:07 horas. Chivas tuvo que dejar el Estadio Akron para entregarlo a a la FIFA.

Dirigidos por Joel Huiqui, Cruz Azul obtuvo el pase a las semifinales tras eliminar a Atlas en la instancia de 4tos de Final. El cuadro de La Noria obtuvo la victoria por marcador global de 4-2. Por su parte, el 'Rebaño Sagrado' se hizo del boleto a semifinales luego de remontar la serie frente a Tigres. Con el global empatado 3-3, la escuadra comandada por Gabriel Milito selló el pase gracias a su posición en la tabla general.

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