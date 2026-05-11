ÚLTIMA HORA: Chivas vs Cruz Azul no se jugará en el Estadio Akron

Las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se encuentran definidas. Chivas y Cruz Azul se miden en la antesala de la Final con cambios de sede para disputar sus respectivos partidos en casa.

Y es que el Estadio Akron no va a ser sede del partido de vuelta, pues cabe recordar que el Estadio Guadalajara será entregado al organismo rector del futbol para ultimar detalles previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, motivo por el que los clubes de la Liga BBVA MX no podrán jugar ahí hasta la próxima campaña tras el certamen del verano, el Apertura 2026.

Mediante comunicados, el Club Deportivo Guadalajara ha confirmado que volverán al Estadio Jalisco para disputar el resto de la presente campaña, teniendo en puerta las semifinales ante el cuadro de La Noria.

"Es un hecho que Cruz Azul será el anfitrión del duelo de Ida, que se jugará a media semana, a la espera de confirmarse si se llevará a cabo en el Estadio Azteca o en el Cuauhtémoc. Por su parte, el desenlace tendrá lugar el fin de semana en la segunda casa de las Chivas: el Monumental Estadio Jalisco...", señala el cuadro rojiblanco en su sitio oficial.

Dirigidos por Gabriel Milito, el 'Rebaño Sagrado' se hizo del pase a semifinales tras remontar y empatar el marcador global frente a Tigres, resultado con el que avanzaron gracias a su posición en la tabla general tras la Fase Regular. Por su parte, Cruz Azul obtuvo el boleto a la siguiente ronda luego de eliminar al Atlas por global de 4-2.