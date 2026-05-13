Partidos de HOY miércoles 13 de mayo en la Liguilla por las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este miércoles 13 de mayo, el Estadio Banorte se viste de gala para recibir el primer capítulo de una serie con aroma a historia y revancha: Cruz Azul frente a Guadalajara. En punto de las 19:50 horas, el silbato marcará el inicio de una batalla táctica y emocional por un boleto a la Gran Final, partido que podrás ver EN VIVO a través de TV Azteca.

SIGUE AQUÍ EL PARTIDO CRUZ AZUL VS GUADALAJARA

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO y GRATIS, semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul llega a esta instancia con el viento a favor y la moral por las nubes. Tras despachar al Atlas con un contundente 4-2 global, la Máquina cementera ha extendido su racha de imbatibilidad a siete encuentros. La obsesión por la “Décima”, y por romper una sequía que data desde 2021, parece estar más viva que nunca.

La clave para Cruz Azul reside en su dominio como local. Durante la fase regular, el equipo convirtió su feudo en una aduana casi imposible de cruzar, sumando siete victorias en nueve compromisos. Con un equilibrio sólido entre una defensa compacta y una ofensiva oportuna, la misión hoy es clara: asfixiar al Rebaño y llevarse una ventaja cómoda al partido de vuelta.

Por otro lado, el Guadalajara arriba tras un susto mayúsculo. A pesar de haber sido uno de los mandamases del torneo con 36 puntos, su clasificación ante Tigres pendió de un hilo, avanzando apenas por su mejor posición en la tabla tras un global empatado. Las dudas sobre si el equipo perdió ritmo al final de la campaña regular deben disiparse hoy.

El reto para el cuadro tapatío no es menor. El historial reciente es una losa pesada: acumulan siete partidos oficiales sin vencer a la Máquina (seis derrotas y un empate). De hecho, en este mismo torneo, Cruz Azul ya les propinó un revés por 2-1. Sin embargo, la estadística también revela esperanza para los rojiblancos, ya que la mayoría de esos descalabros fueron por la mínima diferencia, lo que augura un duelo sumamente cerrado.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde ver el partido Cruz Azul vs Guadalajara?

El encuero entre Cruz Azul y Chivas lo podrás ver en VIVO y GRATIS a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano a partir de las 19:50 horas tiempo del centro de México.

