Cruz Azul vs Flamengo: Alineaciones de la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul y Flamengo se enfrentan por Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025, que se disputa este miércoles 10 de diciembre en Doha, Qatar y estás son las alineaciones de los dos equipos

Alineación de Cruz Azul

Cruz Azul llega a este compromiso como campeón de la Copa de Campeones de Concacaf, con la misión de demostrar que puede competir de tú a tú frente a los gigantes sudamericanos. Nicolás Larcamón apuesta por un esquema ofensivo que combine experiencia y juventud. La alineación de los cementeros:

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Erik Lira, Rodolfo Rotondi.

Mediocampistas:Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, Ignacio Rivero.

Delanteros: José Paradela, Gabriel Fernández.

ASÍ SALE LA MÁQUINA PARA EL DERBI DE LAS AMÉRICAS 🚂💙 pic.twitter.com/PBHmsd4LzM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

Alineación del Flamengo

Por su parte, Flamengo aterriza en Qatar como campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao, con un plantel repleto de figuras internacionales. El técnico Filipe Luis prepara un once de lujo encabezado:

Portero: Agustín Rossi

Defensas: Guillermo Varela, Leo Ortiz, Alex Sandro, Léo Pereira, Erick Pulgar

Mediocampistas: Jorginho, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal

Delanteros: Samuel Lino, Pedro, Bruno Henrique

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Cruz Azul, pelo Mundial! #FLAxCZA pic.twitter.com/cMslurBW9w — FL4MEN9O (@Flamengo) December 10, 2025

¿A qué hora es el partido Cruz Azul vs Flamengo?

El partido está programado para las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Áhmad bin Ali de Doha, promete ser un espectáculo de intensidad y calidad. Cruz Azul intentará imponer su orden táctico y velocidad por las bandas, mientras Flamengo buscará dominar con posesión y jerarquía ofensiva.

La importancia del duelo va más allá del resultado inmediato: el ganador obtendrá el derecho de enfrentar al Pyramids FC el próximo sábado 13 de diciembre y el ganador jugará ante el Paris Saint-Germain en la gran final de la Copa Intercontinental 2025, lo que convierte este choque en un verdadero examen de carácter y ambición.

