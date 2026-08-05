Cruz Azul vs Inter Miami: cuándo y en qué estadio se jugará la Campeones Cup

Cruz Azul ya conoce el escenario donde buscará sumar un nuevo título internacional. La Máquina enfrentará al Inter Miami en la Campeones Cup 2026, un torneo que aún se discute su validez oficial y que reúne al campeón de la Liga BBVA MX y al monarca de la MLS en uno de los estadios más nuevos del futbol estadounidense.

El encuentro se disputará el miércoles 16 de septiembre y marcará una de las primeras finales que recibirá la nueva casa del conjunto de Florida. Muchos se preguntan por qué la Campeones Cup se juega en los Estados Unidos.

¿Cómo es el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami?

La Campeones Cup 2026 se jugará en el Nu Stadium, ubicado en Miami, Florida, dentro del complejo Miami Freedom Park. Abrió sus puertas durante 2026 para reemplazar al antiguo Chase Stadium como sede del equipo donde juega Lionel Messi.

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El estadio cuenta con capacidad para 26,700 espectadores y fue diseñado específicamente para convertirse en la nueva casa del club estadounidense. Además del partido entre Inter Miami y Cruz Azul, el recinto será la casa de “Las Garzas”.

¿Por qué se enfrentan Cruz Azul vs Inter Miami?

La Máquina consiguió su boleto tras conquistar el Campeón de Campeones 2025-26, mientras que Inter Miami obtuvo el derecho de disputar el encuentro al proclamarse campeón de la MLS Cup 2025.

Aunque el conjunto cementero jugará como visitante, intentará mantener el dominio reciente de los clubes mexicanos en esta competencia. La Liga MX suma 4 títulos en las 7 ediciones disputadas.

Además, el partido tendrá un ingrediente especial porque será el segundo enfrentamiento oficial entre Cruz Azul e Inter Miami. El primero ocurrió en la Leagues Cup 2023, cuando Lionel Messi debutó con el club estadounidense y marcó el gol del triunfo con un tiro libre en el tiempo agregado.

¿Cuándo se juega Cruz Azul vs Inter Miami?

La Campeones Cup 2026 se disputará el miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami, Florida. El horario del partido está pactado para las 5:30 p.m. (tiempo del Centro de México). Se trata de las 7:30 p.m. (hora local de Miami).

Será la octava edición de la Campeones Cup y una nueva oportunidad para que Cruz Azul vuelva a conquistar un trofeo internacional en uno de los estadios más modernos del continente.

